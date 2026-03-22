आईपीएल 2026 से पहले गुजरात टाइटंस को मिला बड़ा बूस्ट, कगिसो रबाडा ने ज्वाइन की टीम

नई दिल्ली, 22 मार्च (वेब वार्ता)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19वें सीजन की शुरुआत से पहले कगिसो रबाडा गुजरात टाइटंस की टीम से जुड़ गए हैं।

गुजरात ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर दी है। रबाडा ने पिछले सीजन में सिर्फ 4 ही मुकाबले खेले थे और वह निजी कारणों के चलते घर लौट गए थे।

गुजरात टाइटंस ने अपने ‘एक्स’ अकाउंट पर रबाडा की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “अगर आपने पलक झपकाई, तो आप एंट्री मिस कर देंगे।

घर में आपका स्वागत है, कगिसो रबाडा।” आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होनी है और इस सीजन में रबाडा से गुजरात की टीम को दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

आईपीएल 2025 में खेले 4 मुकाबलों में रबाडा ने सिर्फ 2 ही विकेट निकाले थे और उनका इकोनॉमी 11.57 का रहा था। रबाडा की हालिया फॉर्म भी गुजरात के लिए चिंता का विषय जरूर होगी।

हाल ही में खत्म हुए टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में रबाडा लय में दिखाई नहीं दिए थे। वह 7 मुकाबलों में सिर्फ 5 विकेट ही निकाल सके थे और उनका इकोनॉमी भी 8.13 का रहा था।

रबाडा के अलावा टीम के पास मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा के रूप में तीन बेहतरीन भारतीय तेज गेंदबाज मौजूद हैं। प्रसिद्ध कृष्णा पिछले सीजन सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले गेंदबाज रहे थे।

उन्होंने 15 मुकाबलों में 25 विकेट अपने नाम किए थे। बल्ले के साथ-साथ गुजरात को जेसन होल्डर से गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन अच्छा रहा था। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम ने एलिमिनेटर तक का सफर तय किया था। हालांकि एलिमिनेटर मुकाबले में टीम को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी।

शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने अपनी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया था। गिल ने 15 मुकाबलों में 155 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 650 रन बनाए थे, जबकि साई सुदर्शन ने 15 मुकाबलों में 156 के स्ट्राइक रेट से 759 रन बनाए थे। सुदर्शन पिछले सीजन सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे।