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सूरत : छात्र सुरक्षा को मिलेगा हाई-टेक कवच, ललिता शर्मा बनीं इको भारत की ‘स्मार्ट कैंपस मुहिम’ की सीईओ

RFID और GPS तकनीक से लैस होगा स्कूली परिवहन, रियल-टाइम ट्रैकिंग और सुरक्षा पर रहेगा विशेष फोकस

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सूरत : छात्र सुरक्षा को मिलेगा हाई-टेक कवच, ललिता शर्मा बनीं इको भारत की ‘स्मार्ट कैंपस मुहिम’ की सीईओ

 सड़क सुरक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी के क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी संस्थान इको भारत (Eco Bharat) ने ललिता शर्मा को अपनी ‘स्मार्ट कैंपस मुहिम’ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

नई जिम्मेदारी के तहत ललिता शर्मा शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने और स्कूली परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए उन्नत RFID और GPS तकनीक के एकीकरण का नेतृत्व करेंगी। उनकी नियुक्ति को इको भारत के स्मार्ट मोबिलिटी क्षेत्र में विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम माना जा रहा है।

इको भारत के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि ‘स्मार्ट कैंपस मुहिम’ केवल तकनीकी उन्नयन नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के प्रति एक सशक्त प्रतिबद्धता है। उन्होंने विश्वास जताया कि ललिता शर्मा का तकनीक-आधारित समाधान और नेतृत्व इस पहल को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

इस पहल के तहत स्कूली परिवहन को RFID और GPS तकनीक से लैस किया जाएगा, जिससे छात्रों की रियल-टाइम ट्रैकिंग संभव हो सकेगी। साथ ही ऑटोमेटेड बस अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा और डेटा-आधारित सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित किए जाएंगे।

ललिता शर्मा के नेतृत्व में यह मुहिम शैक्षणिक संस्थानों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

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Tags: Surat

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