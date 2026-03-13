सूरत : पिपलोद में 3.40 करोड़ की लागत से बने नगर प्राइमरी स्कूल की नई इमारत का उद्घाटन

सूरत : शहर के पिपलोद क्षेत्र में सूरत नगर निगम की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा निर्मित नगर प्राइमरी स्कूल नंबर-03 की नई इमारत का उद्घाटन शुक्रवार को गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के हाथों किया गया।

समग्र शिक्षा योजना के तहत लगभग 3.40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस आधुनिक स्कूल भवन से आसपास के क्षेत्रों के 1500 से अधिक विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने स्कूली विद्यार्थियों को साइकिल वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि नई और सभी सुविधाओं से सुसज्जित स्कूल इमारत के माध्यम से स्थानीय बच्चों को अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हर्ष संघवी ने कहा कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति ने सरकारी स्कूलों के बारे में बनी पारंपरिक सोच को बदला है।

उन्होंने कहा कि सूरत देश का ऐसा अनूठा शहर है जहां नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के स्कूलों में विद्यार्थियों को देश की छह भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाती है। इसी कारण पिछले कुछ वर्षों में कई अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश निजी स्कूलों के बजाय नगर निगम के स्कूलों में करवाने के इच्छुक हैं।

उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को स्कूल से घर लौटने के बाद मिट्टी से जुड़े पारंपरिक खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर तरीके से हो सके। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए घर, मोहल्ले और शहर को साफ रखने का संदेश भी दिया।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि नगर निगम के स्कूलों में विद्यार्थियों को स्मार्ट बोर्ड, खेल का मैदान, हॉल जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ स्कूल ड्रेस, जूते, बैग, स्टेशनरी और पाठ्यपुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा बच्चों को खेलों के लिए स्पोर्ट्स ड्रेस और स्पोर्ट्स शूज़ तथा मध्यान्ह भोजन की भी व्यवस्था की जाती है।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अब तक लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के 63 स्कूल भवनों को स्वीकृति दी जा चुकी है। वर्तमान में समिति के 362 स्कूलों में दो लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं।

इस अवसर पर मनपा आयुक्त एम. नागराजन, उपायुक्त दिनेश गुरव, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कपाड़िया सहित कई अधिकारी, शिक्षा समिति के सदस्य, शिक्षक, अभिभावक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।