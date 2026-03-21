सूरत : अडाजन में मिलेट्स फेस्टिवल का आगाज़, हेल्थ स्टेट मिनिस्टर प्रफुलभाई पंशेरिया ने किया उद्घाटन

सूरत। शहर के अडाजन इलाके में दो दिवसीय ‘मिलेट्स फेस्टिवल-नेचुरल फार्मर मार्केट-2026’ का भव्य शुभारंभ हेल्थ स्टेट मिनिस्टर प्रफुलभाई पंशेरिया ने किया। स्टेट एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड कोऑपरेशन डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित यह फेस्टिवल 21 और 22 मार्च तक चलेगा, जिसका उद्देश्य लोगों को मोटे अनाज और प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करना है।

उद्घाटन समारोह में मंत्री पंशेरिया ने कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त प्राकृतिक खेती से तैयार अनाज लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हैं। उन्होंने बाजरे को छोटे किसानों के लिए वरदान बताते हुए इसे रोज़ाना के आहार में शामिल करने की अपील की।

उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को ‘अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष’ घोषित किया, जिसके बाद दुनिया भर में भारतीय मोटे अनाज की मांग बढ़ी है।

मंत्री ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि वे लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए ‘फैमिली डॉक्टर’ के साथ ‘फैमिली फार्मर’ की अवधारणा पर भी जोर दिया।

फेस्टिवल में 15 से अधिक फूड स्टॉल्स पर बाजरे से बने विभिन्न व्यंजन जैसे नागली ढोकला, ज्वार-बाजरा रोटला, बाजरा वड़ा, दाल-भात और अन्य पारंपरिक डिशेज़ उपलब्ध हैं। इसके अलावा, प्राकृतिक खेती की तकनीकों, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडिशन से जुड़े प्रदर्शनों का भी आयोजन किया गया है।

इस मौके पर सांसद मुकेशभाई दलाल, विधायक प्रवीणभाई घोघरी सहित कई जनप्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ, प्रगतिशील किसान और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। फेस्टिवल सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा, जहां लाइव कुकिंग डेमो, फूड प्रोसेसिंग और कृषि विषयों पर पैनल डिस्कशन भी आयोजित किए जा रहे हैं।