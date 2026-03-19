सूरत-नवसारी कनेक्टिविटी को नई रफ्तार, 35 करोड़ के पुल चौड़ीकरण समेत कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन

सूरत। सूरत और नवसारी के बीच ‘ट्विन सिटी’ कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा सचिन क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज के चौड़ीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिससे दोनों शहरों के बीच यातायात सुगम होने की उम्मीद है।

रविवार, 22 मार्च को सी.आर. पाटील, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, कुल ₹5198.96 लाख की लागत से तैयार विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यह सार्वजनिक कार्यक्रम सचिन सतवाला सर्कल, डी-मार्ट के पास सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा।

चोर्यासी विधानसभा के विधायक संदिप देसाई के अनुसार, सूरत से सचिन होते हुए नवसारी तक 90 मीटर चौड़े स्टेट हाईवे पर बने रेलवे ओवरब्रिज को लगभग ₹3539.77 लाख की लागत से चौड़ा किया गया है।

इस परियोजना से न केवल ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, बल्कि सचिन जीआईडीसी, होजीवाला इंडस्ट्रियल एस्टेट और नवसारी-बिलिमोरा की ओर आने-जाने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी।

इसके साथ ही, साउथ ज़ोन-B (कनकपुर-सचिन) क्षेत्र में कई अन्य जनहित परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। इनमें पाली क्षेत्र में ₹424.03 लाख की लागत से विकसित झील, कनकपुर और पाली में ₹233.51 लाख और ₹235.94 लाख की लागत से बने दो आधुनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹19.45 लाख की लागत से तैयार ‘शांतिकुंज’ शामिल हैं।

इसके अलावा ₹746.26 लाख की लागत से नए विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा। इसमें न्यू नगर प्राइमरी स्कूल नंबर 294 के निर्माण के लिए ₹528.17 लाख, पाली स्कूल में नए क्लासरूम और मरम्मत के लिए ₹107.39 लाख, कंसाड में नए वार्ड कार्यालय के लिए ₹84.54 लाख और स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम के लिए ₹26.16 लाख का प्रावधान शामिल है।

नगर निगम के अनुसार, ये सभी परियोजनाएं सूरत-नवसारी ‘ट्विन सिटी’ कॉन्सेप्ट को मजबूती देने के साथ-साथ क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को भी बेहतर बनाएंगी।