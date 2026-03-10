आमिर खान की फिल्म ‘सितारे जमीन पर’ अब ओटीटी पर देगी दस्तक

हैदराबाद, 10 मार्च (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की चर्चित स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा फिल्म ‘सितारे जमीन पर’ आखिरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है।

सिनेमाघरों में प्रदर्शन के लगभग एक साल बाद, सोनीलिव (SonyLIV) ने आधिकारिक घोषणा की है कि यह फिल्म जल्द ही उनके प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी।

आरएस प्रसन्ना के निर्देशन में बनी यह फिल्म जून 2025 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपये से अधिक का शानदार कारोबार कर चुकी है। आमिर खान ने इसमें एक बास्केटबॉल कोच की भूमिका निभाई है, जो अपनी टीम के साथ समाज को एक सशक्त संदेश देता है।

फिल्म की कहानी ‘गुलशन अरोरा’ (आमिर खान) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक पेशेवर बास्केटबॉल कोच है। एक कानूनी मामले में फंसने के बाद, उसे अदालत द्वारा 90 दिनों की सामुदायिक सेवा के तहत न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चों की एक टीम को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है।

यह फिल्म स्पेनिश फिल्म ‘चैंपियंस’ का आधिकारिक रीमेक है और इसे आमिर की ही साल 2007 की कल्ट क्लासिक ‘तारे जमीन पर’ का आध्यात्मिक सीक्वल माना जा रहा है।

फिल्म में जेनेलिया देशमुख और कई प्रतिभाशाली युवा कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं, जो दर्शकों को भावुक करने के साथ-साथ प्रेरित भी करती हैं।

गौरतलब है कि इस फिल्म की डिजिटल रिलीज के लिए आमिर खान ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। उन्होंने बड़ी ओटीटी कंपनियों के करोड़ों के ऑफर ठुकराकर फिल्म को अपने यूट्यूब चैनल ‘आमिर खान टॉकीज’ पर ‘पे-पर-व्यू’ मॉडल के तहत रिलीज किया था।

आमिर का मानना था कि वे बड़े कॉर्पोरेट्स के बजाय सीधे अपने दर्शकों से जुड़ना चाहते हैं। अब यूट्यूब के बाद व्यापक डिजिटल पहुंच के लिए फिल्म को सोनीलिव पर लाया जा रहा है।

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी यह फिल्म अपनी अनूठी पटकथा और सामाजिक सरोकार के कारण लगातार चर्चा में बनी हुई है।