भारत ने इंग्लैंड को रोमांचक सेमीफाइनल में 7 रनों से हराकर फाइनल में बनाई जगह

मुंबई, 06 मार्च (वेब वार्ता)। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को मात देकर चौथी बार फाइनल में प्रवेश कर लिया है।

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 253 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है।

भारत की ओर से संजू सैमसन ने महज 42 गेंदों में 89 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जबकि शिवम दुबे (43) और ईशान किशन (39) ने भी अहम योगदान दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और सैम करन भारतीय बल्लेबाजों के आगे बेबस नजर आए।

254 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने भी अंत तक हार नहीं मानी। युवा बल्लेबाज जैकब बेथल ने मात्र 48 गेंदों में 105 रनों की अविश्वसनीय शतकीय पारी खेलकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी।

बेथल ने अपनी पारी में 8 चौके और 7 छक्के जड़े और विल जैक्स (35) के साथ मिलकर टीम को जीत के करीब ले आए। एक समय मैच इंग्लैंड की तरफ झुकता दिख रहा था, लेकिन दबाव के क्षणों में भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की।

इंग्लैंड की टीम निर्धारित ओवरों में 246 रन ही बना सकी और रोमांचक मुकाबले में जीत भारत के हाथ लगी।

अंतिम ओवरों में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की कसी हुई गेंदबाजी ने मैच का पासा पलट दिया। हार्दिक पांड्या ने महत्वपूर्ण 2 विकेट चटकाए, जबकि बुमराह ने किफायती गेंदबाजी करते हुए इंग्लिश बल्लेबाजों पर अंकुश लगाया।

शानदार बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ के खिताब से नवाजा गया। अब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की नजरें फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं, जहाँ टीम इंडिया विश्व विजेता बनने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

वानखेड़े का पूरा मैदान ‘इंडिया-इंडिया’ के नारों से गूंज उठा और प्रशंसकों ने देर रात तक जीत का जश्न मनाया।