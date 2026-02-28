इंग्लैंड की रोमांचक जीत ने बदली टी20 वर्ल्ड कप की तस्वीर, न्यूजीलैंड की हार से पाकिस्तान की सेमीफाइनल उम्मीदें जिंदा

कोलंबो, 28 फरवरी (वेब वार्ता)। कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए सुपर-8 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया है।

160 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और फिल सॉल्ट व जोस बटलर मात्र 2 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। संकट की घड़ी में विल जैक्स (32 रन) और रेहान अहमद (19* रन) ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 18वें ओवर में 22 रन बटोरे और मैच का पासा पलट दिया।

विल जैक्स को उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने ग्रुप 2 में अपनी बादशाहत कायम रखी है।

न्यूजीलैंड की इस हार ने पाकिस्तान की टीम को टूर्नामेंट में वापसी का एक सुनहरा मौका दे दिया है। वर्तमान समीकरण के अनुसार, ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड 3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान के पास 1 अंक है।

यदि पाकिस्तान 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले अपने अंतिम मैच में जीत दर्ज कर लेता है, तो उसके भी 3 अंक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सेमीफाइनल का फैसला नेट रन रेट (NRR) के आधार पर होगा। पाकिस्तान के प्रशंसकों के लिए अब कल का मैच किसी फाइनल से कम नहीं होगा, क्योंकि हार का मतलब सीधे टूर्नामेंट से बाहर होना होगा।

भले ही पाकिस्तान की उम्मीदें जिंदा हैं, लेकिन सेमीफाइनल का रास्ता बेहद कठिन है। न्यूजीलैंड का नेट रन रेट वर्तमान में +1.39 है, जबकि पाकिस्तान का -0.46 है। इस अंतर को पाटने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ केवल जीत ही नहीं, बल्कि एक ‘विशाल’ जीत की जरूरत होगी।

सेमीफाइनल का टिकट पक्का करने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका को कम से कम 64 रनों के अंतर से हराना होगा, या फिर किसी भी लक्ष्य को 13.3 ओवरों के भीतर हासिल करना होगा। क्रिकेट जगत की नजरें अब कैंडी में होने वाले इस ‘करो या मरो’ वाले मुकाबले पर टिकी हैं।