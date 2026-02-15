सूरत : चोर की 'अनोखी भक्ति'; पहले माताजी के पैर छुए, फिर कान पकड़कर मांगी माफी और ले उड़ा दानपात्र

सूरत : चोर की 'अनोखी भक्ति'; पहले माताजी के पैर छुए, फिर कान पकड़कर मांगी माफी और ले उड़ा दानपात्र
डिंडोली इलाके के मंदिर में हुई चोरी का CCTV फुटेज वायरल; हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद वारदात को दिया अंजाम
सूरत। शहर के डिंडोली इलाके में स्थित माताजी के एक मंदिर में हुई चोरी की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है। चोरी से पहले आरोपी द्वारा दिखाई गई ‘भक्ति’ का पूरा घटनाक्रम मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
CCTV फुटेज के अनुसार, 11 फरवरी की शाम एक अज्ञात युवक मंदिर में प्रवेश करता है। अंदर घुसते ही वह किसी पेशेवर अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक श्रद्धालु की तरह व्यवहार करता नजर आता है। वह माताजी की मूर्ति के सामने झुककर चरणों में गिरता है और कान पकड़कर मानो माफी मांगता दिखाई देता है।
इसके बाद वह मूर्ति के दूसरी ओर जाकर दोबारा हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। हालांकि, उसके हाव-भाव से साफ झलकता है कि वह बार-बार इधर-उधर देख रहा है, मानो यह सुनिश्चित कर रहा हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। कुछ क्षण तक ठहरने के बाद वह अपने असली इरादे पर उतर आता है।
जब उसे विश्वास हो जाता है कि आसपास कोई मौजूद नहीं है, तो वह मूर्ति के पास रखी भारी दानपेटी उठाकर कुछ ही सेकंड में मंदिर से बाहर निकल जाता है। कुछ देर पहले तक जुड़े हुए हाथ अब चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आते हैं। चोरी से पहले तीन बार हाथ जोड़ने और कान पकड़ने की उसकी हरकत ने स्थानीय लोगों में कौतूहल और आक्रोश दोनों पैदा कर दिया है।
मंदिर प्रशासन की ओर से डिंडोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने CCTV फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फुटेज में आरोपी का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिससे पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही उसकी पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि भले ही आरोपी ने माताजी के सामने माफी मांगी हो, लेकिन कानून से बच पाना उसके लिए आसान नहीं होगा।