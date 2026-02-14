सनी देओल ने ‘बॉर्डर 2’ की सफलता के बीच ‘घायल’ और ‘घातक’ जैसी फिल्मों को किया याद

लोकतेज WhatsApp channel
मुंबई, 14 फरवरी (वेब वार्ता)। 68 साल की उम्र में भी बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की ऐतिहासिक सफलता का आनंद ले रहे हैं। फिल्म की रिलीज के बाद मुंबई की चकाचौंध से दूर सनी देओल सुकून की तलाश में मनाली की वादियों में चले गए।

उन्होंने साझा किया कि फिल्म की मेहनत के बाद उन्हें मानसिक शांति की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बर्फबारी के बीच समय बिताया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मनाली के स्थानीय लोगों के लिए फिल्म का एक खास शो भी आयोजित किया और प्रशंसकों के साथ अपनी खुशियां बांटीं।

अपनी इस यात्रा के दौरान सनी देओल उन लोकेशन्स पर भी पहुंचे जहां सालों पहले पहली ‘बॉर्डर’ की शूटिंग हुई थी। उस पहाड़ी पर खड़े होकर वे काफी भावुक हो गए और पुरानी यादें ताजा कीं। सनी ने बताया कि रास्ते में उन्हें कई ऐसे फैंस मिले जिन्होंने फिल्म को कई बार देखने की बात कही।

उन्होंने यह भी जिक्र किया कि उनकी पहचान ‘घायल’ और ‘घातक’ जैसी कल्ट फिल्मों से है, और ‘बॉर्डर 2’ को मिला प्यार उन्हें उसी दौर की याद दिलाता है जब दर्शक सिनेमाघरों में उनके दमदार डायलॉग्स पर तालियां बजाते थे।

प्रशंसकों के उत्साह को देखते हुए सनी देओल ने अपनी अगली फिल्म ‘लाहौर 1947’ को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह फिल्म उनके लिए बेहद खास है और इसे 15 अगस्त के मौके पर रिलीज करने की तैयारी चल रही है।

हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि फिल्म के टाइटल में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन इसका जज्बा और कहानी दर्शकों को झकझोर देगी। सनी का मानना है कि ‘बॉर्डर 2’ की सफलता ने उन्हें और अधिक चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाने का आत्मविश्वास और ऊर्जा दी है।

