सूरत

शारदा विद्यामंदिर में कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों का भव्य विदाई समारोह आयोजित

सूरत। पांडेसरा स्थित गोपाल नगर में शारदा विद्यामंदिर संकुल के प्रांगण में कक्षा 10 तथा कक्षा 12 (गुजराती एवं इंग्लिश माध्यम) के विद्यार्थियों के लिए उत्साहपूर्ण विदाई एवं शुभेच्छा समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विद्यार्थियों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री उमाकांतभाई साहेब उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरणादायक मार्गदर्शन दिया। साथ ही उन्हें उच्च संस्कारों के साथ राष्ट्र के आदर्श नागरिक बनने की सलाह देते हुए सफलता का “बूस्टर डोज” दिया और उच्च संस्कारों के साथ राष्ट्र के आदर्श नागरिक बनने की सलाह दी।

समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन, श्लोक व प्रार्थना के साथ हुई। इसके पश्चात प्रिंसिपल श्री चावड़ा साहेब ने विद्यालय परिवार की ओर से सभी का स्वागत करते हुए विद्यार्थियों को प्रेरक मार्गदर्शन दिया। विद्यार्थियों ने उपस्थित अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त किए। अन्य विद्यार्थियों ने भी अवसरानुकूल अपने विचार व्यक्त किए।

इस गरिमामय, अनुशासित और विशेष रूप से सुसज्जित कार्यक्रम में एडमिन श्री योगीसर, प्राथमिक विभाग की आचार्या श्री हिनाबेन तथा आचार्या श्री शालिनीबेन सहित सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान किए. और सबने मिलके साथ में अल्पाहार किया 

पूरे कार्यक्रम का संचालन गीताबेन चावड़ा और रेखाबेन ने किया। सभी शिक्षकगण के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंत में आचार्य श्री चावड़ा साहेब ने सभी का आभार व्यक्त किया

