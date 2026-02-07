सूरत : ISPL-3-चेन्नई सिंघम्स ने टाइगर्स ऑफ कोलकाता को हराकर पहली बार जीता आईएसपीएल खिताब

चेन्नई सिंघम्स ने शानदार और संतुलित प्रदर्शन करते हुए इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) सीजन 3 का अपना पहला खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में सिंघम्स ने टाइगर्स ऑफ कोलकाता को 29 रनों से शिकस्त दी। यह खिताबी मुकाबला शुक्रवार को लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में खचाखच भरे दर्शकों के बीच खेला गया। फाइनल के दौरान आईएसपीएल कोर कमेटी के सदस्य सचिन तेंदुलकर, आशीष शेलार, मिनल अमोल काले और सूरज समत के साथ-साथ लीग के ऑपरेशंस प्रेसिडेंट दीपक चौहान भी मौजूद रहे। चेन्नई ने शुरुआत से अंत तक मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा।

टॉस जीतकर चेन्नई सिंघम्स ने पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया। सलामी बल्लेबाज़ केतन म्हात्रे और जगन्नाथ सरकार ने तेज़ शुरुआत दिलाई। केतन ने दूसरे ओवर में 28 रन ठोकते हुए आक्रामक अंदाज़ अपनाया। जगन्नाथ 14 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन केतन ने रन गति बनाए रखी। 50–50 ओवर में सरोज प्रमाणिक ने लगातार दो गेंदों पर विकेट लेकर चेन्नई की रफ्तार पर थोड़ी लगाम लगाई, हालांकि सरफराज़ खान के अहम छक्के ने स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया।

केतन म्हात्रे ने 16 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली, जबकि सरफराज़ खान ने 11 गेंदों में तेज़ 20 रन जोड़े। अंत के ओवरों में गणेश और संभाजी की विस्फोटक बल्लेबाज़ी, जिसमें संभाजी का शानदार ‘नाइनर’ भी शामिल रहा, चेन्नई को 10 ओवर में 7 विकेट पर 103 रन तक ले गई। 104 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टाइगर्स ऑफ कोलकाता की टीम कभी लय में नहीं आ सकी। रजत मुंढे और सरोज प्रमाणिक की शुरुआत धीमी रही। इसके बाद जगन्नाथ सरकार ने सरोज (11 रन) को आउट कर चेन्नई को पहली सफलता दिलाई। 50–50 ओवर में कृष्णा गवाली और रजत ने 18 रन जोड़े, लेकिन अंकुर सिंह ने रजत को आउट कर कोलकाता की उम्मीदों को झटका दिया।

आरिश खान ने 9 गेंदों में 25 रनों की तेज़ पारी खेलकर कुछ देर संघर्ष दिखाया, लेकिन टीम 10 ओवर में 9 विकेट पर केवल 74 रन ही बना सकी। चेन्नई सिंघम्स की ओर से गेंदबाज़ी में अनुराग सरशार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट 17 रन देकर लिए। सुनील कुमार और अंकुर सिंह को दो-दो विकेट मिले।

जगन्नाथ सरकार को ISPL 2026 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (MVP) चुना गया। इसके साथ ही उन्होंने इनाम में एक पोर्श 911 कार जीती, जो इस सीजन का सबसे आकर्षक व्यक्तिगत पुरस्कार रहा और देश के किसी भी प्रतिस्पर्धी खेल टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़े व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक माना जा रहा है।

आईएसपीएल सीजन 3 पुरस्कार विजेता

सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज़: सैफ अली (टाइगर्स ऑफ कोलकाता)

सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़: परवीन कुमार (फाल्कन राइजर्स हैदराबाद)

सर्वश्रेष्ठ कैच: प्रथमेश ठाकरे (अहमदाबाद लॉयंस)

मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर: जगन्नाथ सरकार (चेन्नई सिंघम्स)