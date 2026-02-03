सूरत : पद्म श्री पुरस्कार विजेता नीलेश मांडलेवाला के साथ एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने की शिष्टाचार मुलाकात

मंगलवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम (B&O) राजेश कुमार तथा एजीएम (SAO-2) विकास कुमार ने ‘डोनेट लाइफ’ के संस्थापक एवं पद्म श्री पुरस्कार विजेता 2026 नीलेश मांडलेवाला से शिष्टाचार मुलाकात की। यह भेंट सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, जिसमें समाज सेवा और मानवीय मूल्यों पर केंद्रित विचार-विमर्श किया गया।

नीलेश मांडलेवाला गुजरात के पांच पद्म श्री पुरस्कार विजेताओं में से एक हैं। उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मौजूदा ग्राहक हैं और बैंक में उनका बचत खाता संचालित है।

एक सफल व्यवसायी से समाजसेवक बनने तक की नीलेश मांडलेवाला की यात्रा अत्यंत प्रेरणादायक रही है। वर्ष 2004 उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जब उनके पिता किडनी रोग से पीड़ित हो गए और उन्हें सप्ताह में दो बार डायलिसिस कराना पड़ता था। पिता के कष्ट को निकट से देखने और यह समझने के बाद कि अंगों की कमी के कारण हर वर्ष लाखों मरीज अपनी जान गंवा देते हैं, उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बदलने का निर्णय लिया।

इसी अनुभव ने उन्हें व्यवसायिक सफलता से आगे बढ़कर समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने और मानव सेवा को समर्पित पहल ‘डोनेट लाइफ’ की स्थापना की, जो आज अनेक लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन चुकी है। यह शिष्टाचार मुलाकात न केवल सम्मान और प्रेरणा का अवसर बनी, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व और सेवा भावना के महत्व को भी रेखांकित करती है।