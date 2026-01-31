सूरत :"सफाई में आपने बॉम्बे को पछाड़ा": मुख्यमंत्री ने की सूरत की तारीफ; शहर को मिली ₹342 करोड़ की विकास सौगात

सूरत। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शनिवार को सूरत दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुल ₹342.81 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में डिप्टी मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने नागरिकों से सिविक सेंस अपनाने की अपील करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को अपने घर की तरह संभालने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने सूरतवासियों की बदली आदतों की सराहना करते हुए कहा कि शहर ने सफ़ाई में मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है और अब चुनौती इसे बनाए रखने की है। डभोली क्षेत्र में ₹70 करोड़ की लागत से बने अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम का उद्घाटन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा।

इस दौरान ₹173.78 करोड़ के 17 पूर्ण विकास कार्यों का उद्घाटन और ₹169 करोड़ के 24 नए प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन किया गया। साथ ही, ग्रीन एनर्जी की दिशा में विठोदर (बनासकांठा) में स्थापित 10 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया गया। इन परियोजनाओं से सूरत के इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई।

मुख्यमंत्री के हाथों सूरत को करोड़ों का तोहफा

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुल 342.81 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट कामों का उद्घाटन और शिलान्यास करके शहर की तरक्की को नई रफ्तार दी है। सूरत के लोगों की भलाई बढ़ाने के मकसद से रखे गए इस प्रोग्राम में राज्य सरकार का पक्का इरादा दिखा।

इस बड़ी सौगात ने शहर के कोने-कोने तक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं पहुंचाने का पक्का इरादा जताया है, जो सूरत को ग्लोबल सिटी बनाने की तरफ एक अहम कदम है। अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम, कला और संस्कृति का नया सेंटरडभोली इलाके में 70 करोड़ रुपये की लागत से बना नया 'अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम' इस प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण था।

इस स्टेट-ऑफ-द-आर्ट ऑडिटोरियम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुविधा सूरत की कला की दुनिया और सांस्कृतिक विरासत को एक नया और काम का प्लेटफॉर्म देगी। इस ऑडिटोरियम के मॉडर्न सुविधाओं से लैस होने से अब लोकल कलाकारों और संगठनों के लिए प्रोग्राम करना आसान हो जाएगा।

नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और भूमि पूजन

कुल 173.78 करोड़ रुपये की लागत से पूरे हुए 17 अलग-अलग विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही, भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 169 करोड़ रुपये की लागत से लागू होने वाले 24 नए प्रोजेक्ट्स की नींव भी रखी गई। इसके अलावा, पर्यावरण और एनर्जी बचाने के लिए सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा विठोदर, बनासकांठा में लगाए गए 10 MW के सोलर पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया गया, जो ग्रीन एनर्जी के प्रति सूरत के कमिटमेंट को दिखाता है।

पब्लिक वेलफेयर और मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर

सूरत की आम जनता को इन डेवलपमेंट कामों का सीधा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इनमें लेक गार्डन, रीडिंग रूम, अर्बन हेल्थ सेंटर और शेल्टर होम जैसी बेसिक सुविधाएँ शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स से शहर की पब्लिक वेलफेयर में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, हाइड्रोलिक और ड्रेनेज डिपार्टमेंट में नए कामों से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और मज़बूत होगा, जो मानसून के दौरान और रोज़ाना की सिविक सर्विस में बहुत काम आएगा।