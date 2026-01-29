गुजरात की झांकी ने रचा इतिहास, लगातार चौथे वर्ष जीता ‘पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड’

गांधीनगर, 29 जनवरी (वेब वार्ता)। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित राष्ट्रीय परेड में गुजरात की ‘स्वतंत्रता का मंत्र: वंदे मातरम’ थीम आधारित झांकी ने दर्शकों के बीच विशेष आकर्षण और उत्सुकता पैदा की।

गुजरात की इस झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में ‘पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड’ श्रेणी में लगातार चौथे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किए गए गुजरात की झांकी की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्र भक्ति के साथ राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को प्रभावी रूप से उजागर करने के कारण गुजरात की झांकी को जनता का व्यापक समर्थन और सराहना मिली है।

सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”यह बहुत खुशी की बात है कि गुजरात की झांकी ने नई दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई नेशनल परेड में लगातार चौथे साल ‘पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड’ कैटेगरी में पहला स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है।

गुजरात की ‘स्वतंत्रता का मंत्र: वंदे मातरम’ थीम पर आधारित झांकी ने बहुत दिलचस्पी और आकर्षण पैदा किया। देशभक्ति के साथ-साथ राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को दिखाने वाली गुजरात की झांकी को लोगों ने खूब सराहा। इससे पहले, गुजरात की झांकी ने साल 2023, 2024 और 2025 में लगातार तीन साल इस कैटेगरी में पहला पुरस्कार जीता है।”

केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा माईगॉव पोर्टल पर 26 जनवरी से 27 जनवरी रात 11:45 बजे तक आयोजित ऑनलाइन मतदान में गुजरात की झांकी पहले घंटे से लेकर दूसरे दिन के अंत तक लगातार अग्रणी रही और कुल मतों के 43 प्रतिशत वोट प्राप्त कर पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में प्रथम स्थान पर विजयी रही। दूसरे स्थान पर रहे उत्तर प्रदेश को 9 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए, जबकि शेष 15 राज्यों को क्रमशः कम प्रतिशत में मत मिले।

इस वर्ष कर्तव्य पथ पर आयोजित राष्ट्रीय परेड में गुजरात राज्य के सूचना विभाग द्वारा प्रस्तुत झांकी में ‘वंदे मातरम’ और स्वदेशी आंदोलन के समन्वय से उत्पन्न स्वतंत्रता की क्रांति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भरता हेतु स्वदेशी मंत्र की यात्रा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया।

पॉपुलर चॉइस कैटेगरी अवॉर्ड में गुजरात की झांकी की अग्रणी परंपरा की शुरुआत वर्ष 2023 के 74वें गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड से हुई थी। उस वर्ष राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ‘क्लीन ग्रीन एनर्जी युक्त गुजरात’ की झांकी में प्रधानमंत्री के नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के आह्वान को साकार करने में गुजरात की पहल को दर्शाया गया था।

इसके बाद वर्ष 2024 के 75वें गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में गुजरात द्वारा प्रस्तुत ‘धोरडो-वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज’ थीम आधारित झांकी को भी ‘पॉपुलर चॉइस’ कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, झांकी की श्रेष्ठता के लिए चयन समिति यानी ज्यूरी चॉइस में भी गुजरात की झांकी ने वर्ष 2024 में द्वितीय स्थान हासिल किया था।

वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में गुजरात द्वारा आधुनिक विकास की जिस तेज रफ्तार यात्रा को दर्शाया गया, उसे प्राचीन विरासत के साथ जोड़ते हुए प्रस्तुत ‘आनर्तपुर से एकतानगर तक-विरासत से विकास का अद्भुत संगम’ झांकी को भी ‘पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड’ प्राप्त हुआ।

इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2026 में ‘स्वतंत्रता का मंत्र: वंदे मातरम’ थीम आधारित गुजरात की झांकी को भी ‘पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड’ मिलने से राज्य की उपलब्धियों में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ गया है।

उल्लेखनीय है कि आगामी 30 जनवरी को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित गणतंत्र दिवस के समापन समारोह में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री की उपस्थिति में गुजरात को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।