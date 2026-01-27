सूरत : महेश्वरी पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव और 77वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न

महेश्वरी पब्लिक स्कूल, लाडवी में 25 एवं 26 जनवरी को विद्यालय के वार्षिकोत्सव एवं 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन बड़े उत्साह, गरिमा और अनुशासित वातावरण में किया गया। दो दिवसीय कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं अतिथियों की उल्लेखनीय भागीदारी रही।

25 जनवरी को विद्यालय के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर श्रीमती रश्मि साबू मुख्य अतिथि तथा महेंद्र झंवर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं शंकरलालजी सोमानी एवं अनिलजी साबू ने भी अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। प्रधानाचार्य प्रभाकरजी ने स्वागत एवं प्रासंगिक उद्बोधन में विद्यालय की उपलब्धियों और भावी लक्ष्यों पर प्रकाश डाला।

वार्षिकोत्सव में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। शम्भाजी, नरसिंह एवं राजस्थानी फागोत्सव की प्रस्तुतियों ने विशेष आकर्षण का केंद्र बनकर सभागार में उत्साह का संचार किया। अतिथियों एवं अभिभावकों ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए विद्यालय एवं बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

इसके पश्चात 26 जनवरी को विद्यालय परिसर में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के प्रसिद्ध सर्जन डॉ. एस. एन. बसेर मुख्य अतिथि एवं उद्योगपति नरेंद्र साबू अतिथि विशेष के रूप में उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। विद्यालय के निदेशक संजय गुप्ता ने प्रासंगिक उद्बोधन देकर विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम और कर्तव्यबोध की भावना को जागृत किया।

गणतंत्र दिवस समारोह में विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें रेट्रो डांस, वीर हनुमान तथा भगत सिंह के त्याग पर आधारित प्रस्तुतियां विशेष रूप से सराही गईं। दोनों दिनों के कार्यक्रमों के दौरान शंकरलाल सोमानी एवं अनिल साबू ने अभिभावकों को मार्गदर्शन देते हुए विद्यालय की भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया।

समारोह के अंत में विद्यालय परिवार द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। सामूहिक नाश्ते के साथ कार्यक्रम की पूर्णाहुति हुई। आयोजन ने विद्यार्थियों में संस्कार, देशप्रेम एवं आत्मविश्वास की भावना को और अधिक सुदृढ़ किया।