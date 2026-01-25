सूरत : पार्ले पॉइंट में पाँच दिवसीय इन्द्रध्वज विधान श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न

दिगम्बर जैन महासमिति के तत्वावधान में पार्ले पॉइंट में 21 जनवरी से 25 जनवरी तक आयोजित पाँच दिवसीय इन्द्रध्वज विधान गुरुवार को अत्यंत श्रद्धा, भक्ति एवं उल्लासपूर्ण वातावरण में सानंद संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर विधानाचार्य विनोद भैयाजी एवं विधानाचार्य रुपेश भैयाजी का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिससे संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत रहा।

इस धार्मिक आयोजन की सफलता में सकल जैन समाज का सराहनीय सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता रही। समाज के सहयोग, लताजी घीवाला के समर्पण तथा सामूहिक प्रयासों से यह विधान भव्यता, अनुशासन और पूर्ण विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ।

आयोजन अध्यक्ष श्रीमती मंजू गोधा, सचिव श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सिम्पल गदिया सहित सम्पूर्ण कार्यकारिणी एवं समाज के सभी सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति में विधान की सभी विधियां सम्पन्न की गईं। इस अवसर पर महासमिति की ओर से सभी सहयोगकर्ताओं, सहभागियों एवं समाजजनों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया गया।

महासमिति के अनुसार इन्द्रध्वज विधान का विशेष धार्मिक महत्व है। इसके माध्यम से मध्य लोक के 458 अकृत्रिम चैत्यालयों की भावपूर्वक वंदना की जाती है, जिनकी प्रत्यक्ष वंदना संभव नहीं होने के कारण श्रद्धालु इन्द्र एवं इन्द्राणी के भाव से यहीं रहकर पूजन करते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गहन भक्ति भाव के साथ विधान संपन्न कर आध्यात्मिक साधना का लाभ प्राप्त किया।