सूरत : चैंबर की तीनों एग्ज़िबिशन को मिला ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, दो दिनों में 18 हजार से ज़्यादा विज़िटर्स

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) और सदर्न गुजरात चैंबर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट सेंटर द्वारा सरसाना स्थित सूरत इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ‘फूड एंड बेवरेजेज़ एग्ज़िबिशन’, ‘SGCCI ग्लोबल विलेज’ और ‘महिला एंटरप्रेन्योर एग्ज़िबिशन’ को व्यापारियों, उद्योग जगत और आम नागरिकों से शानदार और उत्साहजनक प्रतिसाद मिल रहा है।

यह तीनों एग्ज़िबिशन 24, 25 और 26 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित की गई हैं। चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री निखिल मद्रासी ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले दिन कुल 5,780 विज़िटर्स ने एग्ज़िबिशन का दौरा किया, जिनमें 650 विज़िटर सूरत के बाहर से थे। वहीं दूसरे दिन, रविवार को विज़िटर्स की संख्या में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। दूसरे दिन कुल 12,340 लोगों ने एग्ज़िबिशन देखी, जिनमें 870 विज़िटर बाहरी शहरों से शामिल थे।

इस तरह सिर्फ़ दो दिनों में ही 18,120 से अधिक विज़िटर्स एग्ज़िबिशन देखने पहुंचे, जिससे एग्ज़िबिटर्स को शानदार प्रोफेशनल और बिज़नेस रिस्पॉन्स मिल रहा है। खास तौर पर फूड एंड बेवरेज सेक्टर, होम डेकोर, फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को खरीदारों से विशेष पसंद मिल रही है।

रविवार को भारी भीड़ को देखते हुए आयोजकों ने एग्ज़िबिशन का समय एक घंटा बढ़ाकर रात 8 बजे तक कर दिया। इस दौरान सूरत के पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह गहलोत अपनी पत्नी के साथ एग्ज़िबिशन देखने पहुंचे। वहीं सूरत शहर भाजपा अध्यक्ष श्री परेश पटेल ने भी एग्ज़िबिशन का दौरा किया।

महिला एंटरप्रेन्योर एग्ज़िबिशन में भाग ले रहीं महिला उद्यमियों को भी खरीदारों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। उनके द्वारा प्रस्तुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, बेहतर क्वालिटी और प्रतिस्पर्धी कीमतों ने विज़िटर्स का खास ध्यान आकर्षित किया है, जिससे यह एग्ज़िबिशन महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी मंच साबित हो रही है।

इसके अलावा अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और जापान से आए इंटरनेशनल एग्ज़िबिटर्स को भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। यह आयोजन केवल शॉपिंग तक सीमित न रहकर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड, संस्कृति और एंटरप्रेन्योरशिप का एक जीवंत संगम बनकर उभरा है।

आयोजकों के अनुसार, सोमवार को भी बड़ी संख्या में विज़िटर्स के आने की उम्मीद है, जिससे एग्ज़िबिशन का उत्साह और भी चरम पर पहुंचने की संभावना है।