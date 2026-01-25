सूरत : मां दधिमती के प्राकट्य उत्सव पर भजनों से सराबोर हुआ वाँकानेडा धाम

मां दधिमती सेवा ट्रस्ट एवं दाधीच समाज सूरत के संयुक्त तत्वावधान में मां दधिमती का प्राकट्य उत्सव 25 जनवरी को मां दधिमती धाम, वाँकानेडा (सूरत) में श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रस्तुत भजनों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

उत्सव के उपलक्ष्य में विनायका हाइट्स, गोडादरा से मां दधिमती धाम तक एक भव्य निशान पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में भाई-बहन गाजे-बाजे के साथ हाथों में ध्वज लिए पैदल चलते हुए मां के धाम पहुंचे और निशान अर्पित किया।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः पंडित जीतू महाराज के सानिध्य में मां के दुग्धाभिषेक, पूजा-अर्चना एवं यज्ञ से हुई। इसके पश्चात भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गणेश वंदना के साथ विनोद दाधीच ने अपनी मधुर वाणी से प्रस्तुति की शुरुआत की। इसके बाद बनवारी तिवाड़ी, संदीप शर्मा, अजीत दाधीच, अनिल शर्मा, उत्सव दाधीच, अजय विजय रतावा तथा राधिका विनोद दाधीच ने भजनों की रसधारा से श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।

इस अवसर पर हजारों की संख्या में स्वजातीय बंधु उपस्थित रहे। मां दधिमती सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि सूरत के समस्त दाधीच परिवारों के तन-मन-धन के सहयोग से माताजी मंदिर के लिए भूमि क्रय की गई थी और उसी निज भूमि पर मंदिर स्थापना के बाद यह प्राकट्य उत्सव मनाया गया।

नव निर्मित मां दधिमती धाम को मिल रहा मां दधिमती सेवा ट्रस्ट और दाधीच समाज सूरत का अभूतपूर्व सहयोग सभी के लिए प्रेरणादायक बताया गया। कार्यक्रम के अंत में ट्रस्ट के सचिव हरिप्रसाद शर्मा ने पधारे सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए समाज में निरंतर सहयोग और एकता बनाए रखने की अपील की।