गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्ज को 45 रनों से हराया

वडोदरा, 23 जनवरी (वेब वार्ता)। सोफी डिवाइन (नाबाद 50) और बेथ मूनी (38) की पारियों के बाद गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत गुजरात जायंट्स महिला ने विमेंस प्रीमियर लीग(डब्ल्यूपीएल) के 14वें मुकाबले में यूपी वॉरियर्ज को 45 रनों से शिकस्त दी।

इस जीत के साथ छह अंकों के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर आ गई है। यूपी चार अंकों के साथ अंक तालिका के आखिरी स्थान पर है। 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी वॉरियर्ज की शुरूआत बेहद खराब रही और उसने पहले ही ओवर में किरण नवगिरे (शून्य) का विकेट गंवा दिया।

इसके बाद कप्तान मेग लानिंग और फीबी लिचफील्ड ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 37 रनों की साझेदारी हुई। इसी दौरान पांचवें ओवर में काश्वी गौतम ने मेग लानिंग (14) को आउट कर पवेलियन भेज दिया।

आठवें ओवर में एश्ले गार्डनर ने फीबी लिचफील्ड (32) को अपना शिकार बना लिया। इसके बाद गुजरात जायंट्स के गेंदबाजी आक्रमण के आगे क्लोई ट्राइऑन नाबाद 30 को छोड़कर यूपी का कोई भी बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक नहीं पहुंच सका और उनकी पूरी टीम 17.3 ओवर में 108 के स्कोर पर सिमट गई।

गुजरात जायंट्स के लिए राजेश्वरी गायकवाड़ ने तीन विकेट लिये। रेणुका सिंह और सोफी डिवाइन को दो-दो विकेट मिले। काश्वी गौतम और एश्ले गार्डनर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले आज यहां यूपी वॉरियर्ज महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात जायंट्स के बल्लेबाज यूपी वॉरियर्ज के गेंदबाजी आक्रमण के आगे अधिक देर तक नहीं टिक सके और नियमित अंतराल पर विकेट गंवाते रहे।

डेनियल वॉयट (14) और अनुष्का शर्मा (14) को क्रांति गौड़ ने आउट किया। 65 के स्कोर पर दीप्ति शर्मा ने एश्ले गार्डनर (पांच) को बोल्ड आउट किया। इसके बाद सोफी डिवाइन ने बेथ मूनी के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया।

13वें ओवर में सोफी एकल्सटन ने बेथ मूनी को आउटकर इस 28 रनों की साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद भारती फूलमाली (पांच) रनआउट हुई। कनिष्का अहुजा (छह) और काश्वी गौतम (11) और रेणुका सिंह (एक) रन बनाकर आउट हुई।

इस दौरान सोफी डिवाइन एक छोर थामे रन बनाती रही। सोफी डिवाइन ने 42 गेंदों में दो चौके और तीन छक्कों की मदद से 50 रनों की पारी खेली। यूपी वॉरियर्ज के लिए क्रांति गौड़ और सोफी एकल्सटन ने दो-दो विकेट लिये। दीप्ति शर्मा और क्लोई ट्राइऑन ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

