सूरत : लिंबायत में नीलगिरी सर्कल पर 66.38 करोड़ रुपये के फ्लाईओवर ब्रिज का शिलान्यास

सूरत। दक्षिण-पूर्व ज़ोन (लिंबायत) के नीलगिरी सर्कल क्षेत्र में यातायात समस्या के समाधान की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए 66.38 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर ब्रिज का शिलान्यास केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी.आर. पाटिल द्वारा किया गया। यह फ्लाईओवर कंठी महाराज मंदिर से नीलगिरी सर्कल तक सड़क को जोड़ेगा।

नीलगिरी सर्कल के आसपास चार से पांच स्कूल स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में स्कूल वैन, निजी वाहनों और भारी वाहनों की आवाजाही काफी अधिक रहती है। इसके अलावा सैकड़ों ट्रक और ट्रेलर भी इसी मार्ग से गुजरते हैं। साईंबाबा रेलवे अंडरपास से नीलगिरी सर्कल तक सीधी कनेक्टिविटी नंदनवन टाउनशिप, नवागाम, सूरत–नवसारी मेन रोड और खरवासा–पलसाना हाईवे से होने के कारण नीलगिरी सर्कल और संजयनगर सर्कल पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

इस बढ़ते ट्रैफिक लोड को देखते हुए फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिससे विशेष रूप से स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और पीक आवर्स में लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। फ्लाईओवर के बनने से स्थानीय नागरिकों का समय और ईंधन दोनों की बचत होगी, साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी।

शिलान्यास समारोह में मेयर दक्षेशभाई मावाणी, विधायक श्रीमती संगीताबेन पाटिल, डिप्टी मेयर डॉ. नरेंद्र पाटिल, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजन पटेल, दंडक धर्मेश वानियावाला, शहर भाजपा अध्यक्ष परेश पटेल, पार्षदगण, नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।