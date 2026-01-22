लोकतेज WhatsApp channel
भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया, टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त

नागपुर, 22 जनवरी (वेब वार्ता)। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (वीसीए) स्टेडियम, जामठा, नागपुर में खेला गया।

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 238 रन बनाए, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका टी20 में सर्वोच्च स्कोर है। जवाब में न्यूजीलैंड 20 ओवरों में 7 विकेट पर 190 रन ही बना सकी। भारत ने 48 रनों की शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की।

भारत की पारी की शुरुआत में शुरुआती झटके लगे। संजू सैमसन (10) और ईशान किशन (8) जल्दी आउट हो गए, स्कोर 27/2 हो गया। यहां से अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज अपनाया। उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ तीसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 99 रनों की मजबूत साझेदारी की। सूर्यकुमार यादव 22 गेंदों में 32 रन (4 चौके, 1 छक्का) बनाकर आउट हुए।

अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। वे ईश सोढ़ी की गेंद पर कैच आउट हुए, स्कोर 149/4।इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों में 25 रन (3 चौके, 1 छक्का) बनाए। शिवम दुबे 9 रन पर आउट हुए।

अंत में रिंकू सिंह ने नाबाद 44 रनों की उपयोगी पारी खेली। 20 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के लगाकर उन्होंने स्कोर को 238 तक पहुंचाया। न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी और काइल जैमीसन ने 2-2 विकेट झटके।

जवाब में न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। दूसरी गेंद पर डेवोन कॉन्वे (0) आउट हो गए। रचिन रवींद्र (1) भी जल्दी पवेलियन लौटे, स्कोर 1/2। टिम रॉबिन्सन और ग्लेन फिलिप्स ने तीसरे विकेट के लिए 30 गेंदों में 51 रन जोड़े। रॉबिन्सन 15 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए।

फिलिप्स ने मार्क चैपमैन के साथ चौथे विकेट के लिए 42 गेंदों में 79 रन की साझेदारी की। फिलिप्स ने 40 गेंदों में 78 रन (4 चौके, 6 छक्के) बनाए, जबकि चैपमैन 39 रन पर आउट हुए। डेरिल मिचेल 28 और कप्तान सैंटनर नाबाद 20 रन बनाकर नाकाम रहे।

भारत की गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट चटकाए। यह जीत भारत की टी20 विश्व कप तैयारियों के लिए शानदार शुरुआत साबित हुई।

 

