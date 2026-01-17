अंडर 19 वर्ल्ड कप : टॉस के दौरान भारतीय कप्तान ने बांग्लादेशी खिलाड़ी से नहीं मिलाया हाथ

बुलावायो, 17 जनवरी (वेब वार्ता)। भारत और बांग्लादेश के बीच क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में शनिवार को अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 7वां मैच खेला जा रहा है, जिसमें टॉस के दौरान भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने बांग्लादेश के उप उप-कप्तान से ‘हैंडशेक’ नहीं किया।

तेज बारिश के कारण टॉस 15 मिनट देरी से हुआ। इसके बाद भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे और बांग्लादेश के उप-कप्तान जवाद अबरार टॉस के लिए मैदान पर आए। जवाद अबरार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, जिसके बाद दोनों खिलाड़ी सीधे वापस ड्रेसिंग रूम में चले गए। इस दौरान म्हात्रे ने अबरार से हाथ नहीं मिलाया।

उल्लेखनीय है कि बांग्लादेशी छात्र नेता की मौत के बाद हुई हिंसा और एक हिंदू व्यक्ति की लिंचिंग के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध कई मोर्चों पर खराब हो रहे हैं।

इस बीच आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीसीसीआई के निर्देशों के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से बाहर कर दिया।

इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने आईसीसी से आग्रह किया है कि उसके टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत के बजाय श्रीलंका में स्थानांतरित कर दिए जाएं। बीसीबी ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा है।

इससे पहले, सितंबर 2025 में पुरुष एशिया कप के दौरान भारतीय सीनियर पुरुष टीम ने टूर्नामेंट के तीन मैचों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। इसके अलावा, उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी भी नहीं ली थी, जो पाकिस्तान के गृह

मंत्री भी हैं।

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। पिछले महीने अंडर 19 एशिया कप के दौरान, भारत ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप-स्टेज मैच में ‘नो हैंडशेक’ की स्थिति बरकरार रखी थी।