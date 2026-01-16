लोकतेज WhatsApp channel
कारोबार

भारत-ईयू एफटीए पर 27 जनवरी को बड़ा ऐलान संभव

दिल्ली शिखर सम्मेलन में तय होगी समझौते की रूपरेखा

नई दिल्‍ली, 16 जनवरी (वेब वार्ता)। भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत के निष्कर्ष की घोषणा 27 जनवरी को हो सकती है। यह घोषणा ईयू के शीर्ष नेतृत्व की भारत यात्रा (25–27 जनवरी) के दौरान, 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में होने की
संभावना है।

हालांकि अंतिम समझौते पर तत्काल हस्ताक्षर की संभावना कम है, लेकिन समझौते की रूपरेखा तय होने की उम्मीद है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सह-अध्यक्षता करेंगे।

दोनों नेता इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि भी होंगे। पिछले तीन महीनों में वार्ता के “अंतिम और सबसे कठिन” चरण में रही। कुल 24 मुद्दों में से 20 पर सहमति बन चुकी है, जबकि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी चर्चा चल रही है।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, नेता बैठक से पहले प्रयास जारी हैं। अंतिम पैकेज में कृषि शामिल नहीं होगी। यूरोपीय आयोग ने स्पष्ट किया कि कृषि को समझौते से बाहर रखा गया है। ब्रसेल्स ने यूरोपीय वाइन और शराब पर 150% शुल्क कम करने पर भारत के साथ सहमति बनाई है।

कठिन बिंदुओं में इस्पात आयात पर ईयू नीतियां और भारत के लिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म शामिल हैं। ईयू के लिए वाहन वाइन और कृषि उत्पादों पर कम शुल्क प्रमुख हित हैं। इसके लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य सचिव अग्रवाल ने जनवरी में ब्रसेल्स में उच्चस्तरीय वार्ता की।

