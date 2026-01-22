सैदनपुर में 20वां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 100 से अधिक मरीजों का चेकअप

नोएडा (उत्तर प्रदेश) [भारत], 21 जनवरी: सैदानपुर (बाराबंकी) स्थित श्री साहेब सारंदास कुटी, खिदरापुर में लेट सुषमा देवी फाउंडेशन एवं विश्व हिंदू एकता महासंघ (भारतीय) के संयुक्त तत्वावधान में “रोगमुक्त भारत 2035” अभियान के अंतर्गत आयोजित 20वाँ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर एवं खिचड़ी भोज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

इस शिविर में 100 से अधिक मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, सामान्य स्वास्थ्य जाँच जैसी सुविधाएँ उपलब्ध रहीं।

आवश्यकतानुसार मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श एवं मार्गदर्शन भी दिया गया। कार्यक्रम लेट सुषमा देवी फाउंडेशन के चेयरमैन डॉ. दिव्यांशु पटेल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

शिविर में डॉ. विवेक सोनी (राष्ट्रीय प्रभारी, विश्व हिंदू एकता महासंघ), श्रीमती मीरा वर्मा (प्रदेश अध्यक्ष, महिला विंग), डॉक्स. पार्वती कुमारी, एल.टी. सर्वेश कुमार, ओ.टी. टेक्नीशियन मोहित, नर्सिंग स्टाफ आशा सहित अनेक स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।

साथ ही कार्यक्रम में लवलेश कुमार (राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व हिंदू एकता महासंघ), धर्मेंद्र यादव (प्रदेश महामंत्री), नवीन कुमार (नगर मंत्री, भारतीय जनता पार्टी एवं प्रदेश मंत्री, विश्व हिंदू एकता महासंघ) तथा राष्ट्रीय मानव सेवा समिति के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

स्वास्थ्य शिविर के उपरांत आयोजित खिचड़ी भोज में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। आयोजकों ने बताया कि रोगमुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ऐसे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आगे भी लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे।