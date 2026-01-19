भारत कोकिंग कोल के शेयर की शानदार शुरुआत, 96.5 प्रतिशत चढ़ा

नई दिल्ली, 19 जनवरी (वेब वार्ता)। कोल इंडिया की इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) का शेयर अपने निर्गम मूल्य 23 रुपये से 96.5 प्रतिशत की बढ़त के साथ सोमवार को बाजार में सूचीबद्ध हुआ।

बीएसई पर शेयर 45.21 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ जो निर्गम मूल्य से 96.56 प्रतिशत अधिक था। एनएसई पर शेयर ने निर्गम मूल्य से 95.65 प्रतिशत की बढ़त के साथ 45 रुपये पर शुरुआत की। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 19,456.95 करोड़ रुपये रहा।

⁠

बीसीसीएल ने 1,071 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 21-23 रुपये तक का मूल्य दायरा तय किया गया था। आईपीओ के मसौदा प्रस्ताव के मुताबिक, यह कोल इंडिया की तरफ से 46.57 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश पर आधारित था। इसमें नए शेयर की पेशकश नहीं की गई थी।