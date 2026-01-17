सूरत। रोझ बर्ड स्कूल ने कार्निवल 2025-26 के साथ नए साल 2026 का शानदार स्वागत किया। इस दिन, साल की शुरुआत नई एनर्जी और जोश के साथ की गई। स्कूल कैंपस में आयोजित किए गए इस आकर्षक कार्निवल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास रहा।

स्कूल कैंपस में हंसी, रोशनी, संगीत और उत्साह से भरा हुआ था। रोमांचक प्रदर्शन, दिलचस्प खेल, स्वादिष्ट खाने-पीने के स्टॉल और खुशनुमा चेहरों ने विद्यालय में उत्सव जैसा माहौल बना दिया। हर कोना बच्चों के मुस्कुराते चेहरे चमक रहे थे।

इस उत्सव में अभिभावक, छात्र और शिक्षक ने पूरे दिल से शामिल हुए सभी के बीच एकता, तालमेल और कुशलता का खूबसूरत मेल देखने को मिला। सभी अनुभवी और गणमान्य अतिथियों ने कार्यक्रमों का खूब आनंद लिया और उनकी उपस्थिति से आयोजन में चार चाँद लग गए।

विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों ने अतिथियों और अभिभावकों का खूब ध्यान खींचा कहीं टैलेंट शो में छोटे बच्चों ने लोगों को खूब हंसाया, तो कहीं अपनी उम्र से ज़्यादा समझदारी दिखाने वाले नाटकों में बच्चों ने ज़ोरदार तालियां और सराहना बटोरीं।

वहीं विज्ञान प्रदर्शनी में स्टूडेंट्स ने अपनी बुद्धि और दुर्दशिता के प्रयोग से बच्चों ने सभी को अपने ज्ञान और हुनर का परिचय दिया। किसी ने स्मार्ट सिटी का मॉडल पेश किया, तो किसी ने भंगार समानों से बनी एक्टिवा बनाई, जिसने सभी को हैरान कर दिया।

खाने-पीने की चीज़ों के स्टॉल ने न सिर्फ़ अलग-अलग प्रदेशो की पारंपरिक भोजनों से लोगों को प्रभावित किया, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी से बच्चों का खूब उत्साह भी बढ़ाया। सभी अभिभावक विद्यालय द्वारा किये गए इस आयोजन की प्रशंसा करता दिखाई पड़ा।

विद्यालय प्रबंधन एवं प्राचार्य श्री का कहना है की विद्यालय आगे भी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शिक्षा नीतियों पर कार्य करेगा जिससे आने वाले समय में और भी बेहतरीन परिणाम लाये जा सकें।

इस RBS कार्निवल की सफलता के लिए विद्यालय प्रबंधन ने सभी अभिभावकों, बच्चों, एवं शिक्षकों को श्रेय देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया