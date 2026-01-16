डॉ. अभिषेक वर्मा ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के 13वें संकल्प दिवस सम्मेलन में भाग लिया

लखनऊ (उत्तर प्रदेश), जनवरी 15: डॉ. अभिषेक वर्मा, मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक, शिवसेना (एनडीए) गठबंधन एवं चुनाव, ने 13 जनवरी 2026 को लखनऊ में आयोजित निषाद पार्टी के 13वें संकल्प दिवस सम्मेलन में भाग लिया एवं उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।

सम्मेलन में 6,000 से अधिक अनुशासित कार्यकर्ताओं और समर्थकों की प्रभावशाली उपस्थिति रही, जो निषाद समाज की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और एनडीए के भीतर उसकी सशक्त भूमिका को दर्शाती है।

यह कार्यक्रम सामाजिक सम्मान, संवैधानिक अधिकारों और समावेशी विकास के प्रति निषाद पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराने के साथ-साथ एनडीए सहयोगी दलों के बीच समन्वय को और मजबूत करने का माध्यम बना।

मंच पर उपस्थित प्रमुख अतिथि

* श्री संजय कुमार निषाद, मत्स्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, निषाद पार्टी

* श्री प्रवीण निषाद, सांसद, निषाद पार्टी

* श्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री

* श्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

* श्री ब्रजेश पाठक, उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

* श्री ओम प्रकाश राजभर, अध्यक्ष, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी

* डॉ. अभिषेक वर्मा, मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक, शिवसेना (एनडीए) गठबंधन एवं चुनाव

* अपना दल सहित अन्य एनडीए घटक दलों के वरिष्ठ नेता

डॉ. अभिषेक वर्मा के संबोधन के प्रमुख अंश

डॉ. वर्मा ने अपने संबोधन में सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रहित पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संकल्प दिवस केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक स्वाभिमान और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए में शिवसेना की विचारधारा हिंदू सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक न्याय और राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांतों पर आधारित है तथा पारंपरिक समाजों का सशक्तिकरण राष्ट्र निर्माण की अनिवार्य शर्त है।

डॉ. वर्मा ने यह भी कहा कि एनडीए केवल एक राजनीतिक गठबंधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है, जिसमें निषाद समाज की भूमिका निर्णायक और दूरगामी है।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

13वां संकल्प दिवस सम्मेलन एनडीए नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध हुआ, जहां सामाजिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक पहचान और उत्तर प्रदेश में समन्वित राजनीतिक रणनीति को लेकर साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।