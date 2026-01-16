मर्दानी 3 पूरी पुलिस फोर्स को समर्पित है : रानी मुखर्जी

मुंबई, 16 जनवरी (वेब वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी का कहना है कि उनकी आने वाली फिल्म मर्दानी 3 पूरी पुलिस फोर्स को समर्पित है, खासकर उन महिला अधिकारियों को, जो ताकत, करुणा और अडिग ईमानदारी के साथ नेतृत्व करती हैं।

यश राज फिल्म्स ने कुछ दिन पहले फिल्म मर्दानी 3 का ट्रेलर रिलीज़ किया।हर ओर से ट्रेलर को सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। खासतौर पर रानी मुखर्जी के लिए, जो एक बार फिर अपनेबेहद लोकप्रिय किरदार शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापसी कर रही हैं।

एक निडर और साहसी पुलिस अधिकारी, जो समय के खिलाफ दौड़ में 93 लापता लड़कियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती है।

रानी मुखर्जी ने कहा, “शिवानी शिवाजी रॉय ऐसा किरदार नहीं है जिसे मैं कैमरा कट होते ही भूल जाऊं। मैं उसे अपने साथ लेकर चलती हूं। क्योंकि उसके ज़रिए मैंने समझा है कि सेवा का असलीअर्थ क्या होता है।

मैंने यह भी देखा है कि साहस कितना अकेला हो सकता है। मुझे हमारे देश की पुलिस फोर्स के लिए गहरा सम्मान है, जो हर दिन बिना किसी शिकायत के, बिना किसी तमगे कीअपेक्षा किए, चुपचाप देश की सेवा करती है और हमारी रक्षा करती है। मर्दानी फ्रेंचाइजी उनके लिएमेरा सलाम है और मुझे गर्व और खुशी होती है यह देखकर कि मेरे देश के लोग पुलिस फोर्स कोइतना प्यार दे रहे हैं।”

रानी मुखर्जी ने कहा, “फिल्म मर्दानी 3, मेरे पुलिस फोर्स के सभी भाई-बहनों को, खासतौर पर उन महिला अधिकारियों को, जिन्हें ज़्यादा आंका जाता है, ज़्यादा सवालों का सामना करना पड़ता है और फिर भी वे डर से ऊपर उठकर खड़ी रहती हैं ।यह फिल्म आप सब की वजह से अस्तित्व में है। यह

फिल्म पूरी पुलिस फोर्स को समर्पित है, खासकर उन महिला अधिकारियों को, जो ताकत, करुणा और अडिग ईमानदारी के साथ नेतृत्व करती हैं।”

रानी मुखर्जी का मानना है कि ट्रेलर को मिल रही यह जबरदस्त प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि एक देश के तौर पर हम आज भी सामाजिक अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं।

रानी मुखर्जी ने कहा, “मर्दानी 3 के ट्रेलर को मिल रहा आपका अपार प्यार यह बताता है कि एक देश के रूप में हमारा विवेक आज भी बहुत मजबूत है। जब कुछ गलत होता है तो हमें गुस्सा आता है और जब कोई असहायों की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो हमें गर्व महसूस होता है। मर्दानी 3 को

अपने दिलों के इतने करीब रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।”

रानी मुखर्जी ने कहा, “मर्दानी मेरे लिए सिर्फ एक फ्रेंचाइजी नहीं है। शिवानी शिवाजी रॉय मेरे दिल में बसती है। उसके ज़रिए मैंने ऐसा साहस देखा है जो शोर नहीं मचाता, ऐसी ताकत जो तालियों की मांग नहीं करती और ऐसी बहादुरी जो बेहद निजी कीमत चुका कर सामने आती है ,और वही मुझे

प्रेरित करती है। मर्दानी मेरे लिए कभी सिर्फ एक फिल्म नहीं रही ।

यह एक एहसास है, एक जिम्मेदारी है। एक ऐसी फिल्म और फ्रेंचाइजी के लिए इतना प्यार पाना, जो मेरे अस्तित्व का हिस्सा है और जिसने मेरे सिनेमा करियर को परिभाषित किया है, मेरे लिए बेहद विनम्र कर देने वाला अनुभव है।” अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित मर्दानी 3 ,30 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।