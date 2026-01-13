लोकतेज WhatsApp channel
बीसीबी ने माना, आईसीसी ने उसकी मांग नामंजूर की

आईसीसी ने बांग्लादेश से उसके मैच भारत से बाहर कराने की मांग पर पुनर्विचार करने को कहा

ढाका, 13 जनवरी (वेब वार्ता)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मंगलवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से टी-20 विश्व कप के उसके मैच भारत से बाहर कराने की मांग पर पुनर्विचार का अनुरोध किया। लेकिन बीसीसीबी ने सुरक्षा चिंताओं को दोहराते हुए ऐसा करने से इनकार किया है। बांग्लादेश को लीग चरण में तीन मैच कोलकाता में और एक मुंबई में खेलना है।

 हल की तलाश जारी : एक बयान में बीसीबी ने कहा कि बोर्ड का फैसला वही है, हालांकि आईसीसी ने उसका अनुरोध मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में उसने कहा कि दोनों पक्ष संभावित हल तलाशना जारी रखेंगे। बीसीबी ने आईसीसी से अनुरोध किया था कि सुरक्षा कारणों से विश्व कप के उसके मैच भारत के बाहर कराए जाएं लेकिन चूंकि 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी-20 विश्व कप का कार्यक्रम तय हो चुका है, लिहाजा आईसीसी ने इस पर स्वीकृति नहीं दी है। बीसीबी ने कहा, आईसीसी ने कहा है कि टूर्नामेंट का कार्यक्रम घोषित हो चुका है और बीसीबी से फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहा है लेकिन बोर्ड का फैसला नहीं बदलेगा। अब दोनों पक्ष इसका हल तलाशना जारी रखने पर सहमत हो गए हैं।

 हितों की रक्षा को प्रतिबद्ध : बयान में कहा गया, बीसीबी अपने खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्टाफ के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और आईसीसी से इस मसले पर बातचीत भी जारी रखेगी। बीसीबी का कहना है कि उसके खिलाड़ियों का भारत जाना सुरक्षित नहीं है लेकिन दूसरी ओर आईसीसी की जोखिम आकलन रिपोर्ट में टीम को किसी तरह के खतरे की ओर इंगित नहीं किया गया है। आईसीसी ने स्पष्ट किया है कि वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सुरक्षा तैयारियों पर लगातार काम कर रहा है और सहभागी देशों से संवाद की प्रक्रिया जारी है।

 वीडियो प्रेस कांफ्रेंस की : आईसीसी के साथ मंगलवार को वीडियो प्रेस कांफ्रेंस में बीसीबी की ओर से अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम, सीईओ निजामुद्दीन चौधरी और अन्य सीनियर अधिकारियों ने भाग लिया। बीसीबी ने कहा, बातचीत के दौरान बीसीबी ने कहा कि टीम को भारत नहीं भेजने के फैसले पर वह अडिग है। बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराने का अनुरोध भी दोहराया गया। गौरतलब है कि मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज किए जाने के बाद बांग्लादेश सरकार ने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। हालांकि बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल और मौजूदा टेस्ट कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने से आगाह किया है।

