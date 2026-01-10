लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : जीव का कल्याण केवल भगवत भजन से ही संभव, प्रभु से बढ़कर कोई सुख-सम्पदा नहीं : बाल संत भोलेबाबाजी

गाय जहां होती है वहां देवता निवास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा दु:खी है गौमाता 

 शहर के गोडादरा क्षेत्र में श्री कृष्णा ड्रीम्स एवं स्टलर के पास एसएमसी गार्डन के निकट गौ सेवार्थ चल रही श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा। कथा वाचक बालसंत भोलेबाबाजी ने कहा कि जब जीव के भाग्य का उदय होता है, तभी उसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि प्रभु से बढ़कर कोई सुख या सम्पदा नहीं है। जो भी गोविंद प्रदान करते हैं, भक्त को वही प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य पर प्रकाश डालते हुए धुंधकारी की कथा के जरिये जीवन में कर्मो, उनके फलों और मोक्ष प्राप्ति का रहस्य समझाया। 

श्रीमद्भागवत का पाठ और श्रवण जीवन के पापों को समाप्त करता है और मोक्ष प्रदान करता है। कथावाचक ने जीवन जीने और मरने के सार के साथ-साथ ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के महत्व को भी विस्तार से समझाया। उन्होंने श्रोताओं को बताया कि जीव का कल्याण केवल भगवत भजन से ही संभव है। कथावाचक के अनुसार, मनुष्य का जन्म प्रभु की भक्ति के लिए ही हुआ है, और यही उसके जीवन का परम उद्देश्य है। उन्होंने पितामह भीष्म की कथा का भी वर्णन किया। 


कथा वाचक ने शहर और गांवों के बीच के अंतर बताते हुए कहा कि गांव में गाय घरों में रहती है, कुत्ते तो गलियों में घूमते है और शहर में इससे उल्टा दिखायी देता है। कुत्ते घर में रहते है और गायें दर-दर पर भटकती है। आज के वर्तमान समय में गौमाता सबसे ज्यादा दु:खी है। गाय माता चलता फिरता तीर्थ है। गाय जहां होती है वहां देवता निवास करते है।  कथा के दौरान भजन - कीर्तन से वातावरण भक्तिमय हो गया और श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ कथा का आनंद लिया। 

गुजरात प्रदेश महामंत्री सज्जन महर्षि ने बताया कि शनिवार को प्रभात फेरी सुबह 6 बजे कथा प्रांगण से निकलकर राज आइकॉन, राज पैलेस, माधव विला, शुभम रेसीडेंसी, सुमन सिद्धि सहित सासोयटी में निकाली गई। जिसमें सोसायटी के गोभक्तों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य कथा के मनोरथी घनश्याम सेवग, कथा के संयोजक विप्र फाउंडेशन गुजरात प्रदेश अध्यक्ष तोलाराम सारस्वत, राजस्थान युवा संघ अध्यक्ष विक्रमसिंह शेखावत, बाबूलाल पालीवाल, दिनेश शर्मा, मिठालाल पालीवाल, अखिलेश शर्मा, हनुमान सारस्वत, तुलसीभाई राजपुरोहित समेत जोन 15 सूरत के पदाधिकारी के साथ साथ हजारों की संख्या में गौ भक्त उपस्थित रहे।

