सूरत : केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने सूरत–वेरावल स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

भारत की प्राचीन संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक सोमनाथ मंदिर में आयोजित हो रहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत देशभर से भक्तों का आगमन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने सूरत रेलवे स्टेशन से सूरत–वेरावल स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस विशेष ट्रेन में सूरत जिले के बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं समेत कुल 1296 भक्त सवार हुए, जो ‘भारत माता की जय’, ‘हर हर महादेव’ और ‘ओम नमः शिवाय’ के जयघोष के साथ सोमनाथ दादा के दर्शन के लिए रवाना हुए। ट्रेन रवाना होने के दौरान पूरे स्टेशन परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘विकास भी, विरासत भी’ के मंत्र के साथ देश के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि करीब एक हजार वर्ष पहले गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर हमला कर उसे ध्वस्त किया गया था। वर्ष 2026 में उस ऐतिहासिक घटना के एक हजार साल पूरे हो रहे हैं, जब सनातन हिंदू धर्म की आस्था के इस महान केंद्र पर बार-बार आक्रमण हुए, लेकिन अंततः आस्था और विश्वास की ही जीत हुई।

उन्होंने आगे कहा कि एक हजार वर्षों के इस इतिहास को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने जा रहे हैं। इस दौरान गुजरात और देशभर के प्रसिद्ध कलाकार, विशिष्ट अतिथि और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए निरंतर प्रयास किए और मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सोमनाथ मंदिर को उसकी प्राचीन गरिमा के अनुरूप स्वर्ण जड़ित करने का ऐतिहासिक कार्य पूर्ण कराया है।

कार्यक्रम के दौरान विधायक मुकेशभाई पटेल, संगीता बेन पाटिल, शहर संगठन अध्यक्ष परेशभाई पटेल, जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी, पुलिस उपाधीक्षक डी.एच. गोर, अग्रणि वी.डी. झालावाडिया सहित रेलवे विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।