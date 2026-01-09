लोकतेज WhatsApp channel
कारोबार

वेंगर, प्रतिष्ठित स्विस घड़ियों और ट्रैवल गियर ब्रांड ने भारत में अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च की

मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत], 9 जनवरी: स्विस घड़ियों और ट्रैवल गियर के प्रतिष्ठित ब्रांड वेंगर ने भारत में अपनी पूरी तरह ई-कॉमर्स सक्षम ब्रांड वेबसाइट www.wenger.co.in के लॉन्च की घोषणा की है। इस लॉन्च के साथ, वेंगर भारत में समर्पित डायरेक्ट-टू-कंज़्यूमर डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला पहला स्विस ब्रांड बन गया है, जो भारतीय उपभोक्ताओं के और करीब स्विस कारीगरी, सटीकता और उत्कृष्ट डिज़ाइन को लाने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विक्टोरिनॉक्स समूह से जुड़ा वेंगर, किफायती मूल्य पर स्विस नवाचार, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की विरासत को आगे बढ़ाता है। 2005 में विक्टोरिनॉक्स द्वारा अधिग्रहण के बाद भी ब्रांड ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखी। नई वेबसाइट उपभोक्ताओं को वेंगर के संपूर्ण पोर्टफोलियो तक सहज पहुंच प्रदान करती है, जिसमें इसकी प्रसिद्ध स्विस-निर्मित घड़ियाँ और रोज़मर्रा की यात्रा के लिए डिज़ाइन किया गया टिकाऊ व स्टाइलिश ट्रैवल गियर शामिल है। साफ-सुथरे और सहज इंटरफेस के साथ यह प्लेटफॉर्म सुरक्षित भुगतान विकल्पों, तेज़ डिलीवरी और भरोसेमंद आफ्टर-सेल्स सेवा द्वारा समर्थित एक स्मूद शॉपिंग अनुभव सुनिश्चित करता है।

भारत में वेंगर की मौजूदगी को मज़बूती

जैसे-जैसे भारत प्रीमियम लाइफस्टाइल और ट्रैवल एक्सेसरीज़ के लिए एक महत्वपूर्ण बाज़ार के रूप में उभर रहा है, वेंगर का यह ई-कॉमर्स लॉन्च ब्रांड की मौजूदगी को सशक्त करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। यह प्लेटफॉर्म वेंगर को भारतीय उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ने में सक्षम बनाता है, साथ ही स्विस ब्रांड्स से जुड़ी विश्वसनीयता, गुणवत्ता और प्रामाणिकता को बनाए रखता है।

लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, विक्टोरिनॉक्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, देबराज सेनगुप्ता ने कहा: “वेंगर को लंबे समय से दुनिया भर में अपनी स्विस कारीगरी, बेहतरीन क्वालिटी और फंक्शनल लेकिन स्टाइलिश डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। भारत में अपना खुद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करके, हम उपभोक्ताओं को सीधे ब्रांड से असली वेंगर प्रोडक्ट्स का अनुभव करने का मौका दे रहे हैं। यह एक ऐसे मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो भरोसे, टिकाऊपन और किफायती कीमत पर प्रीमियम लाइफस्टाइल अनुभवों को महत्व देता है।”

विक्टोरिनॉक्स इंडिया के ई-बिजनेस के नेशनल मैनेजर सिद्धार्थ मुदलियार ने कहा, "वेंगर के डेडिकेटेड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ, हम सीधे उपभोक्ताओं के साथ जुड़ाव बढ़ा रहे हैं और असली स्विस कारीगरी को ज़्यादा सुलभ बना रहे हैं। यह पहल भारत के लिए हमारी दीर्घकालिक डिजिटल और रिटेल रणनीति का एक अहम हिस्सा है।” 
नया प्लेटफॉर्म स्विस गुणवत्ता आश्वासन के साथ प्रमाणित ओरिजिनल उत्पाद देता है, साथ ही एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कलेक्शन, क्यूरेटेड बंडल्स, सीज़नल ऑफर्स और ब्रांड स्टोरीज भी देता है जो वेंगर की विरासत का जश्न मनाती हैं। जैसे-जैसे पूरे भारत में ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है, वेंगर का डिजिटल विस्तार खोज से लेकर घर तक, एक शानदार, एंड-टू-एंड ब्रांड अनुभव देता है।

वेंगर – जहाँ स्विस गुणवत्ता मिलती है रोज़मर्रा की किफ़ायत से।

1893 में स्थापित, वेंगर स्विस कारीगरी, सटीक इंजीनियरिंग और टिकाऊपन का पर्याय है। यह ब्रांड आधुनिक प्रोफेशनल्स, यात्रियों और रोज़मर्रा की उपलब्धि हासिल करने वालों के लिए स्विस-निर्मित घड़ियों और सोच-समझकर डिज़ाइन किए गए ट्रैवल गियर की विस्तृत रेंज पेश करता है।

