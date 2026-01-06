लोकतेज WhatsApp channel
राजकोट

राजकोट : माघ मेला–2026: ओखा–वाराणसी एक्सप्रेस को प्रयाग स्टेशन पर अस्थायी ठहराव

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे का अहम फैसला, 20 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा ठहराव

 माघ मेला–2026 के पावन अवसर पर प्रयागराज आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पश्चिम रेलवे के राजकोट मंडल से होकर गुजरने वाली गाड़ी संख्या 22969 ओखा–वाराणसी एक्सप्रेस को प्रयाग स्टेशन पर 2 मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया है।

पश्चिम रेलवे, राजकोट मंडल द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, यह ट्रेन प्रयाग स्टेशन पर रात्रि 23:23 बजे पहुंचेगी और 23:25 बजे प्रस्थान करेगी। यह अस्थायी ठहराव तत्काल प्रभाव से लागू होकर 20 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अस्थायी ठहराव के अलावा ट्रेन की समय-सारणी, मार्ग या संरचना में कोई अन्य परिवर्तन नहीं किया गया है।

रेलवे का यह निर्णय माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ट्रेनों के ठहराव, समय-सारणी और अन्य विवरणों की जानकारी के लिए यात्री (http://www.enquiry.indianrail.gov.in) वेबसाइट पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं। यह जानकारी पश्चिम रेलवे, राजकोट मंडल के जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में दी गई है।

