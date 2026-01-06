सूरत : अडाजन रिवरफ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 10 जनवरी को

पतंग प्रेमियों और त्योहारों के शौकीन शहरवासियों के लिए 10 जनवरी को अडाजन रिवरफ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। फेस्टिवल की पूर्व तैयारियों और सुचारु आयोजन को लेकर रेजिडेंट एडिशनल कलेक्टर विजय रबारी की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारियों और किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई।

स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन और सूरत महानगरपालिका के संयुक्त तत्वावधान में यह काइट फेस्टिवल 10 जनवरी को सुबह 8 बजे अडाजन रिवरफ्रंट, ओल्ड अडाजन रोड के समीप स्थित प्लॉट में आयोजित किया जाएगा। आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में देश-विदेश से कुल 94 पतंगबाज हिस्सा लेंगे। इनमें बहरीन, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड सहित विभिन्न देशों से 45, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से 20 तथा गुजरात से 29 पतंगबाज शामिल हैं। शहरवासियों को इन प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अनोखे और आकर्षक पतंगबाजी के करतब देखने का अवसर मिलेगा।

फेस्टिवल में बाहर से आने वाले पतंगबाजों के साथ-साथ सूरत शहर के एथलीट्स और छात्र भी भाग लेंगे, जिससे आयोजन में स्थानीय सहभागिता भी देखने को मिलेगी। बैठक में डिप्टी कलेक्टर (प्रोटोकॉल), सिटी प्रांत (नॉर्थ) की डिप्टी कलेक्टर नेहाबेन पटेल, सूरत महानगरपालिका के अधिकारी, टूरिज्म ऑफिसर, रोड्स एंड बिल्डिंग, सूचना विभाग सहित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।