सूरत : नवी सिविल अस्पताल में निर्वा हर्ष संघवी का जन्मदिन सेवा भाव के साथ मनाया गया

डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी की पुत्री निर्वा संघवी ने अपना जन्मदिन नवी सिविल अस्पताल में भर्ती बच्चों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ सेवा भाव के साथ मनाया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल में भर्ती बच्चों को खिलौने और बिस्किट वितरित किए, जबकि नर्सिंग स्टाफ को कंबल, हाइजीनिक किट और छह माह के शिशुओं के लिए कपड़ों की किट प्रदान की गई।

कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि पहली बार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित एक बच्चे को स्टेट-ऑफ-द-आर्ट इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर (ईवी) भेंट की गई। इसके अलावा फेशियल पाल्सी से प्रभावित बच्चों को टॉर्च प्रोजेक्शन आधारित एजुकेशनल किट भी दी गई, जिससे उनके उपचार और सीखने की प्रक्रिया को सहयोग मिल सके।

निर्वा संघवी ने अन्य बच्चों के साथ मिलकर गुब्बारे और उपहार बांटते हुए खुशी-खुशी अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि परिवार और बाल मरीजों के साथ जन्मदिन मनाना उनके लिए बेहद खास अनुभव है और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर उन्हें अत्यंत खुशी मिलती है। कम उम्र में किया गया यह सेवा कार्य कई बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन रहा है।

इस अवसर पर नर्सिंग काउंसिल के इकबाल कड़ीवाला ने कहा कि नई पीढ़ी में अच्छे संस्कार विकसित करना माता-पिता और परिवार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बचपन में सेवा और करुणा के कार्य बच्चों में दया, सहनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं, जो भविष्य में उन्हें सकारात्मक कार्यों की ओर प्रेरित करते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उपमुख्यमंत्री और उनका परिवार हर वर्ष जन्मदिन व अन्य शुभ अवसरों पर जरूरतमंद मरीजों के साथ उत्सव मनाकर सामाजिक सरोकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

कार्यक्रम में नवी सिविल अस्पताल की सुपरिटेंडेंट डॉ. धारित्री परमार, आरएमओ डॉ. केतन नायक, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जिगिषा श्रीमाली और स्टेफी मेकवान सहित नर्सिंग टीम के नीलेश लाठिया, जगदीश बुहां, वीरेन पटेल, संजय परमार, विभोर चुग और चेतन अहीर उपस्थित रहे।