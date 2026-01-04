सूरत सहित दक्षिण गुजरात में बढ़ी ठंड, तापमान में लगातार गिरावट

सूरत समेत पूरे दक्षिण गुजरात में सर्दी ने अब पूरी तरह दस्तक दे दी है। पिछले कुछ दिनों से शहर में सुबह-सुबह और देर रात ठंड का स्पष्ट एहसास हो रहा है, जिसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव देखने को मिल रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को सूरत शहर में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 15.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बीते दिन की तुलना में अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में हो रही इस लगातार कमी के कारण रात के समय ठंड का असर और बढ़ गया है।

शहर में फिलहाल उत्तर दिशा से लगभग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक हिमालय और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते वहां से आने वाली ठंडी हवाएं दक्षिण गुजरात के मौसम को प्रभावित कर रही हैं। नमी और हवा की दिशा को देखते हुए आने वाले दिनों में भी ठंड बने रहने की संभावना जताई जा रही है।

ठंड बढ़ते ही सूरतवासियों ने स्वेटर, जैकेट और शॉल जैसे गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों और काम पर जल्दी जाने वाले कर्मचारियों के लिए गर्म कपड़े अब जरूरी हो गए हैं। वहीं, रात के समय फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों पर ठंड से बचने के लिए हीटर का उपयोग करते लोग भी नजर आ रहे हैं।

मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले एक सप्ताह तक सूरत में ठंड का यही दौर जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जिससे साफ है कि शहरवासियों को अभी कुछ और दिनों तक ठंड का सामना करना पड़ेगा।