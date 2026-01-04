सूरत : श्री जड़खोर गोधाम गौशाला के सेवार्थ सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञानयज्ञ 12 से 

श्री जड़खोर गोधाम गौशाला के सेवित गोवंश के संरक्षण एवं सेवा के उद्देश्य से सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञानयज्ञ का आयोजन आगामी 12 से 18 जनवरी 2026 तक श्री कामधेनु मैदान, क्रोमा के सामने, नेक्सा शोरूम के पास, वीआईपी रोड, वेसू, सूरत में किया जाएगा।

कथा के संदर्भ में जानकारी देने के लिए कथा स्थल पर आयोजित पत्रकार परिषद में श्री जड़खोर गोधाम गौशाला समिति, सूरत शाखा के प्रमुख कैलाश अग्रवाल ने बताया कि सतत सात दिनों तक व्यासपीठ से अनंत श्री विभूषित श्रीमज्जगतगुरु, द्वारा चार्य अग्रपीठाधीश्वर एवं मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी डॉ. श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज (श्री रैवासा–वृंदावन धाम) श्रद्धालु भक्तों को अमृतमयी श्रीमद्भागवत कथा का रसपान कराएंगे। कथा के मनोरथी श्रीमती गीता देवी गजानंद कंसल एवं समस्त कंसल परिवार हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से निरंतर स्वामीजी की श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष यह 11वां श्रीमद्भागवत कथा ज्ञानयज्ञ है। श्री अग्रवाल ने जानकारी दी कि ब्रज चौरासी कोस की परिधि में स्थित श्री जड़खोर गोधाम गौशाला में वर्तमान में लगभग 10,000 गोवंश सेवित हैं, जिनमें से केवल 400 गौमाता ही दूध देती हैं, जबकि शेष गोवंश बीमार, असहाय एवं बछड़े हैं। गौशाला के संचालन पर प्रति माह लगभग ढाई करोड़ रुपये तथा वार्षिक करीब 30 करोड़ रुपये का व्यय आता है। इसके बावजूद ब्रज क्षेत्र में अभी भी हजारों गोवंश निराश्रित अवस्था में सड़कों पर विचरण कर रहे हैं, जिन्हें गौशाला में सेवित करने की योजना है, जिससे गोवंश की संख्या और बढ़ेगी। जिससे गोशाला का खर्च और भी बढ़ जाएगी।

इस अवसर पर राकेश कंसल ने कहा कि कलिकाल में गोवंश की स्थिति अत्यंत दयनीय है और उनका संरक्षण करना प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी का परम कर्तव्य है। गोमाता के सुरक्षित रहने से ही प्रकृति और सनातन धर्म सुरक्षित रह सकते हैं।

मीडिया प्रभारी सज्जन महर्षि एवं कथा के संयोजक प्रमोद कंसल ने बताया कि कथा श्रवण हेतु महाराज जी के शिष्य देश के विभिन्न शहरों के साथ-साथ विदेशों से भी सूरत पधारेंगे। श्रद्धालुओं के आवास, भोजन एवं अन्य व्यवस्थाएं कंसल परिवार की ओर से की जाएंगी। पत्रकार परिषद में अनिल अग्रवाल (रचना ग्रुप), कमल जैन, आनंद खेतान, शशिभूषण जैन, मनीष पटेल, बालकिशन अग्रवाल, संदीप पोद्दार, घनश्याम सेवग, योगेन्द्र शर्मा, विक्रम शेखावत, दिनेश शर्मा, धर्मेशभाई (जीवनलीला परिवार), अनिल अग्रवाल (रचना ग्रुप), कमल जैन, आनंद खेतान, महेश शर्मा, विश्वनाथ पचेरिया, अरुण पाटोदिया सहित सैकड़ों की संख्या में गोभक्त उपस्थित रहे।