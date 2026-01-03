राजकोट : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस: राजकोट को विकास के ग्लोबल रास्ते पर नई रफ्तार

विकास, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का उभरता केंद्र बन चुका राजकोट अब ‘वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस’ के ज़रिए ग्लोबल स्टेज पर अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज कराने जा रहा है। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस और ट्रेड शो का उद्घाटन समारोह 11 जनवरी को राजकोट की मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी की अध्यक्षता में आयोजित होगा।यह कॉन्फ्रेंस गुजरात की औद्योगिक क्षमताओं, MSME सेक्टर की मजबूती और स्टार्टअप इकोसिस्टम की संभावनाओं को एक नई दिशा देने का काम करेगी।

‘रीजनल एस्पिरेशन्स, ग्लोबल एम्बिशन’ थीम पर आधारित इस कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश के नामी उद्योगपति, नीति विशेषज्ञ और निवेशक एक ही मंच पर जुटेंगे। हज़ारों रजिस्ट्रेशन और कई इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशनों की भागीदारी इस आयोजन की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को दर्शाती है। डिफेंस, एयरोस्पेस, ग्रीन एनर्जी, MSME, स्टार्टअप्स और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में सेमिनार, राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस और B2B डायलॉग के ज़रिए राजकोट को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नए अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल की दूरदर्शी लीडरशिप में नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता, रोज़गार के नए अवसर, टेक्नोलॉजी-बेस्ड सर्विस और प्रभावी पब्लिक वेलफेयर स्कीमों के चलते राजकोट ने एक नई “वाइब्रेंट” पहचान बनाई है। सरकार, सिस्टम और पब्लिक कोऑपरेशन के बेहतर तालमेल ने शहर को स्पष्ट दिशा और तेज़ रफ्तार दी है। साल 2025 राजकोट के लिए विकास, भरोसे और गौरव का एक ऐतिहासिक अध्याय साबित हुआ। इस वर्ष शहर ने इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक वेलफेयर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ।

हीरासर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सौराष्ट्र के सर्वांगीण विकास का प्रतीक बनकर उभरा है। अहमदाबाद–राजकोट हाईवे पर स्थित यह एयरपोर्ट लॉजिस्टिक्स का समय और लागत घटाने के साथ मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्री, जामनगर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रहा है। इससे ट्रैवल लॉजिस्टिक्स, होटल, रेस्टोरेंट, वेयरहाउसिंग, कार्गो हैंडलिंग और क्लियरिंग बिज़नेस को नई दिशा मिली है।

राजकोट में बनी स्टेट-ऑफ-द-आर्ट साइबर सेंटिनल्स लैब और माउंटेड पुलिस लाइन में 2926 लाख रुपये की लागत से बने 108 B-क्लास पुलिस आवास का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी द्वारा किया गया। डिजिटल फ्रॉड और साइबर अपराधों से निपटने में यह लैब गुजरात को अग्रणी राज्य बना रही है। वहीं, कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हुए राजकोट महानगरपालिका द्वारा 5.90 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आर्ट गैलरी के नए प्रदर्शनी हॉल का मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन हुआ।

राजकोट जिले में 238.11 करोड़ रुपये की लागत से 7 नए 66 केवी सबस्टेशन का निर्माण किया गया, जिससे शहरी, ग्रामीण, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई। इसके साथ ही 84.29 करोड़ रुपये की लागत से मोविया, मच्छू-1 और पडधरी समूह जलापूर्ति योजनाओं के विस्तार से राजकोट सहित सात तालुकाओं के 132 गांवों और कस्बों के 3.70 लाख से अधिक नागरिकों को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 100 लीटर पानी की सुविधा मिल रही है।

बिजली, पानी और बेहतर रोड कनेक्टिविटी के चलते राजकोट और पूरे सौराष्ट्र में उद्योग और व्यापार को नई गति मिली है। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस राजकोट को न केवल निवेश का नया हब बनाएगी, बल्कि इसे लोकल ताकत से ग्लोबल पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी।