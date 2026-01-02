सूरत : एनटीएम चुनाव 2026 निर्विरोध संपन्न, आपसी एकता के साथ बनी 21 सदस्यीय नई कार्यकारिणी

सूरत। एनटीएम चुनाव 2026 निर्विरोध रूप से संपन्न हो गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए 18 जनवरी 2026 को चुनाव प्रस्तावित था, जिसमें कुल 31 सदस्यों ने उम्मीदवारी दाखिल की थी। चुनाव प्रक्रिया के तहत 2 जनवरी 2026 नाम वापस लेने की अंतिम तिथि तय की गई थी।

अंतिम तिथि तक आपसी सहमति और सौहार्द का परिचय देते हुए कुल 10 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए, जिसके चलते चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी और सर्वसम्मति से 21 सदस्यों का चयन कर लिया गया। इस तरह मार्केट में होने वाला चुनाव टल गया और एकता का मजबूत संदेश सामने आया।

मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक जैन ने सह-चुनाव अधिकारी, हरबंसलाल अरोरा. गुरुमुख कुंगवानी और योगेश रामसीसरिया के साथ मिलकर इस सहयोगात्मक प्रक्रिया के लिए मार्केट के पदाधिकारियों और सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई कार्यकारिणी अपने कार्यकाल में एनटीएम मार्केट को नई दिशा देगी और विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी।

चयनित नए सदस्यों की सूची इस प्रकार है।

तिलोकचंद श्रीकिशन गांधी

हरेश कुमार देवीदास लखानी

राजेश कुमार मोहनलाल गुलवानी

विनोद कुमार छाबड़ा

हारुन हाजी आयुब

ईश्वरदत्त नानकचंद छाबड़ा (एचयूएफ)

सुनील रामरतन गुप्ता

गुलशन कुमार लाजपत राय नंदवानी

दीनदयाल किशनलाल अग्रवाल

मनोज रामअवतार जोगानी

राम दयाल फूलचंद बंसल

विपन धर्मपाल शर्मा

तेजू चतुर्मल टेकवानी

गोकुलचंद आर. बजाज (एचयूएफ)

नंदकिशोर बिरधीचंद अग्रवाल

जगदीश प्रसाद हरनारायण गोयल

दिनेश शिवचरण गोयल

बिपिन कुमार गर्ग

राजेंद्र कुमार राठी

मनोहर सिंह मंघाराम नारंग

किशन सिंह बोधराज किनरा