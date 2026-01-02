राजकोट : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस–2026 की तैयारियों की समीक्षा, प्रभारी मंत्री जीतूभाई वघानी ने दिए दिशा-निर्देश

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस–2026 को लेकर तैयारियों ने गति पकड़ ली है। सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के लिए आयोजित होने वाली इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन को लेकर प्रभारी मंत्री जीतूभाई वाघानी ने राजकोट में विस्तृत समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी 11 जनवरी को मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में इस रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे।

राजकोट जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री जीतूभाई वाघानी की अध्यक्षता में जिला प्रशासन, राजकोट महानगरपालिका तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता के आनंद और क्षेत्रीय विकास का रोडमैप बने, इस दृष्टि से समुचित योजना तैयार की जाए।

बैठक में सौराष्ट्र-कच्छ की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, स्वदेशी भावना और आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी ली गई। प्रभारी मंत्री ने आयोजन स्थल पर थीम आधारित बैनर, आकर्षक लाइटिंग, प्राकृतिक कृषि उत्पादों के बिक्री केंद्रों के स्टॉल तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

मंत्री ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन, जापान, कोरिया, रवांडा सहित कई साझेदार देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। करीब 4400 वर्ग मीटर क्षेत्र में आयोजित होने वाली विशाल प्रदर्शनी में उद्यमिता मेले, स्वदेशी मेले और विभिन्न स्टार्ट-अप्स के लिए लगभग छह डोम तैयार किए गए हैं। इससे सौराष्ट्र-कच्छ की औद्योगिक इकाइयों को विकास और निर्यात के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की जानकारी विभिन्न मीडिया माध्यमों से अधिक से अधिक जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया, ताकि आम लोग भी इस आयोजन की महत्ता को समझ सकें और उसमें सहभागिता कर सकें।

बैठक के दौरान नगर निगम आयुक्त तुषार सुमेरा और जिला कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मंत्री को पूरे आयोजन प्लान की जानकारी दी। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने प्रेस को संबोधित कर कॉन्फ्रेंस की तैयारियों और उद्देश्यों से अवगत कराया।

इस समीक्षा बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री त्रिकमभाई छांगा, महापौर श्रीमती नयनाबेन पेढडिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रवीणाबेन रंगानी, विधायकगण दुर्लभजीभाई देथरिया, रमेशभाई टिलाला, उदयभाई कानगड़, दर्शिताबेन शाह, डॉ. महेंद्र पाडलिया, सांसद पुरुषोत्तम रूपाला, रामभाई मोकारिया, नेता माधव दवे, जैमिन ठाकर, लीलूबेन जाधव, अल्पेश धोलारिया, प्रशांत कोराट सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

इसके साथ ही रेंज आईजी अशोक कुमार यादव, शहर पुलिस आयुक्त ब्रजेश कुमार झा, जिला विकास अधिकारी आनंदु सुरेश गोविंद, पुलिस अधीक्षक विजयसिंह गुर्जर, क्षेत्रीय मनपा आयुक्त महेश जानी, सहायक कलेक्टर महक जैन, निवासी अतिरिक्त कलेक्टर एन.के. मुछार, रूडा के सीईओ गौतम मियानी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के निदेशक ए.के. वस्तानी, अतिरिक्त कलेक्टर इलाबेन चौहान, सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक मितेश मोडासिया, प्रांतीय अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे।