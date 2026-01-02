वडोदरा : जिला स्वागत शिकायत निवारण कार्यक्रम 22 जनवरी को, आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी

मुख्यमंत्री के जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाला “स्वागत” शिकायत निवारण कार्यक्रम जनवरी माह में 22 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम चौथे गुरुवार को सुबह 11 बजे प्रारंभ होगा और शिकायतों के निस्तारण तक चलेगा।

जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक आवेदकों को अपनी शिकायत से संबंधित आवेदन 10 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से “जिला स्वागत शिकायत निवारण कार्यक्रम” लिखना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन इस माह के कार्यक्रम में शामिल नहीं किए जाएंगे।

स्वागत कार्यक्रम में सेवा संबंधी मामलों के साथ-साथ कोर्ट केस, अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन सहित अन्य विषयों से जुड़े प्रकरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। केवल लंबे समय से लंबित मामलों के लिए ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक द्वारा पहले संबंधित कार्यालय में आवेदन दिया गया हो और उस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ हो, यह अनिवार्य है।

जिला स्तर के मामलों में आवेदक को जिले के जिम्मेदार अधिकारी को दिए गए प्रतिनिधित्व की प्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कार्यक्रम में वही प्रश्न रखे जाएंगे, जिनका निस्तारण जिला स्तर पर संभव हो तथा जो न्यायालय में लंबित न हों।

आवेदक को अपनी शिकायत स्वयं उपस्थित होकर आवश्यक साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करनी होगी। किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व वकील या अन्य व्यक्ति के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक आवेदक केवल एक ही विषय से संबंधित प्रस्तुति दे सकेगा और सामूहिक प्रस्तुतियां मान्य नहीं होंगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि उनकी शिकायतों का प्रभावी समाधान किया जा सके।