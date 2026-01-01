लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत की बेटियों ने नागपुर में फहराया विजय का परचम

अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन के क्रिकेट टूर्नामेंट में सूरत टीम ने हासिल की शानदार जीत

नागपुर में अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के अंतर्गत हुए क्रिकेट मुकाबले में सूरत से गई लड़कियों की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और सूरत का नाम देशभर के माहेश्वरी समाज में गौरवान्वित किया।

टीम ने कप्तान साक्षी भांगड़िया के नेतृत्व में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। टीम की सदस्य मोनिका टवानी, इशिका गुरखा, निधि राठी, रानू भठड़, पलक राठी, दिव्या राठी, मानसी गुरखा और अनुश्री कोठारी ने अपने बेहतरीन खेल से टीम को विजय दिलाई।

प्रतियोगिता जीतकर सूरत लौटने पर सूरत जिला माहेश्वरी युवा संगठन की ओर से विजेता खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर संगठन के सचिव सूरजमल भुतरा, कार्यालय मंत्री मुकेश टावरी, रजनीश तापड़िया, गौरव मूंदड़ा तथा प्रांतीय अध्यक्ष रामप्रकाश झवर सहित अनेक पदाधिकारी और समाजजन उपस्थित रहे। सभी ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

Tags: Surat

