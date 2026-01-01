सूरत: ISPL सीजन 3 का धमाकेदार आगाज; 'ओपन बस एक्टिविटी' के जरिए शहर में फैलेगा क्रिकेट का खुमार

सूरत। क्रिकेट प्रेमियों के लिए उत्साह का नया सीजन शुरू होने वाला है। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) सीजन 3 के प्रचार-प्रसार और शहरवासियों को लीग से जोड़ने के लिए सूरत में एक विशेष 'ओपन बस एक्टिविटी' का औपचारिक शुभारंभ आज किया जा रहा है।

सूरत डिस्ट्रीक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ‌क्रिकेट सेक्रेटरी डॉ नैमेष देसाई ने जानकारी देते हुए कहा कि लीग के परिचय और ऑन-ग्राउंड प्रमोशन के लिए आयोजित इस लॉन्च इवेंट में शहर के खेल प्रेमियों और गणमान्य व्यक्तियों को लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम, सूरत में शुक्रवार 2-1-2025 को सुबह 11:00 बजे आमंत्रित किया गया है।

मुख्य आकर्षणओपन बस को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, जो पूरे शहर में लीग का संदेश लेकर घूमेगी।यह प्रमोशन एक्टिविटी 9 जनवरी 2026 से शुरू होकर 6 फरवरी 2026 तक संचालित की जाएगी।

इसका मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर ऑन-ग्राउंड प्रमोशन के जरिए सूरत शहर के हर कोने में ISPL लीग के बारे में जागरूकता फैलाना और क्रिकेट प्रशंसकों को इस अनूठे फॉर्मेट से रूबरू कराना है।

ISPL के आयोजकों का मानना है कि सूरत के क्रिकेट फैंस का जोश हमेशा से ही अतुलनीय रहा है। इस ओपन बस एक्टिविटी के माध्यम से प्रशंसक लीग से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और आगामी मैचों के लिए अपना समर्थन दिखा सकेंगे।