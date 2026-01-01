लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति ने आसरा वृद्धा आश्रम में आठवीं बार कराया भोजन सेवा

श्री मनीष अग्रवाल ने पिता के जन्मदिन पर बुजुर्गों को भोजन कराकर लिया आशीर्वाद

On
सूरत : अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति ने आसरा वृद्धा आश्रम में आठवीं बार कराया भोजन सेवा

अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति, अलथान-वेसू की ओर से आसरा वृद्धा आश्रम, अलथान में गुरुवार 1 जनवरी 2026 को आठवीं बार भोजन सेवा का आयोजन किया गया। यह सेवा दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक संपन्न हुई।

इस अवसर पर यजमान मनीष अग्रवाल ने अपने पिता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को भोजन (प्रसाद) कराया। सेवा कार्यक्रम में समिति के राकेश बजावावाला, कपिल गर्ग, अजय डालमिया, गोपाल शाह, मुकेश गोयनका, दिलीप रूंगटा, श्याम अग्रवाल सहित समाज के कई सदस्य, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी सेवाभावियों ने अपने हाथों से बुजुर्गों को भोजन परोसा और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। समिति की इस पहल की आश्रम प्रशासन और बुजुर्गों ने सराहना की।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : भगवान श्रीकृष्ण ने गोकुलवासियों को कालिया नाग के भय से मुक्त किया : संदीप महाराज

सूरत : भगवान श्रीकृष्ण ने गोकुलवासियों को कालिया नाग के भय से मुक्त किया : संदीप महाराज

सूरत : विश्व ध्यान दिवस पर सूरत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन, होमगार्ड्स ने किया योग और ध्यान का अभ्यास

सूरत : विश्व ध्यान दिवस पर सूरत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन, होमगार्ड्स ने किया योग और ध्यान का अभ्यास

सूरत : कडोदरा में संत रतिनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि पर भव्य भजन संध्या आयोजित

सूरत : कडोदरा में संत रतिनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि पर भव्य भजन संध्या आयोजित

सूरत : एनटीपीसी झनोर ने मेधावी विद्यार्थियों को दी ‘उत्कर्ष मेरिट स्कॉलरशिप’

सूरत : एनटीपीसी झनोर ने मेधावी विद्यार्थियों को दी ‘उत्कर्ष मेरिट स्कॉलरशिप’