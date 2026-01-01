सूरत : अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति ने आसरा वृद्धा आश्रम में आठवीं बार कराया भोजन सेवा

अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति, अलथान-वेसू की ओर से आसरा वृद्धा आश्रम, अलथान में गुरुवार 1 जनवरी 2026 को आठवीं बार भोजन सेवा का आयोजन किया गया। यह सेवा दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक संपन्न हुई।

इस अवसर पर यजमान मनीष अग्रवाल ने अपने पिता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को भोजन (प्रसाद) कराया। सेवा कार्यक्रम में समिति के राकेश बजावावाला, कपिल गर्ग, अजय डालमिया, गोपाल शाह, मुकेश गोयनका, दिलीप रूंगटा, श्याम अग्रवाल सहित समाज के कई सदस्य, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी सेवाभावियों ने अपने हाथों से बुजुर्गों को भोजन परोसा और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। समिति की इस पहल की आश्रम प्रशासन और बुजुर्गों ने सराहना की।