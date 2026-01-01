सूरत: बारिश और घने कोहरे के साथ नए साल का आगाज; पारा गिरते ही शहर में बढ़ी ठिठुरन

सूरत, 1 जनवरी, 2026 – सूरत शहर ने वर्ष 2026 का स्वागत एक बेहद सुहावने लेकिन ठंडे मिजाज के साथ किया है। नए साल के पहले ही दिन मौसम ने करवट बदली और शहर के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश (मावठा) के साथ घना कोहरा देखने को मिला। ठंडी हवाओं के चलने से शहरवासियों को कड़ाके की ठंड का अहसास होने लगा है।

गुरुवार सुबह पूरा सूरत शहर कोहरे की मोटी सफेद चादर में लिपटा नजर आया। विशेष रूप से तापी नदी के तटीय इलाकों और हाईवे पर घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी कम रही, जिससे वाहन चालकों को लाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ा।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, नए साल की सुबह शहर का न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह पिछले तीन दिनों के औसत तापमान के मुकाबले 3 डिग्री कम है।

ह्यूमिडिटी (आर्द्रता): हवा में नमी का स्तर 91 प्रतिशत तक पहुंच गया, जिसके कारण सुबह से ही वातावरण में भारीपन और ठंडक महसूस की गई।

मैक्सिमम टेम्परेचर: अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिर रहा, लेकिन सर्द हवाओं की गति ने दोपहर में भी लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया।

एयर प्रेशर: वायुदाब 1013.5 HPA रिकॉर्ड किया गया।

मौसम में आए अचानक बदलाव का सबसे ज्यादा असर हजीरा, पाल और अडाजन के किनारे बसे गांवों में देखने को मिला। यहाँ सुबह के समय हुई तेज बारिश से सड़कें पूरी तरह गीली हो गईं और काम पर जाने वाले लोग भीगते हुए नजर आए। बिन-मौसम हुई इस बारिश ने हवा में ठंडक को और बढ़ा दिया है।

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण रात के तापमान में और अधिक गिरावट आ सकती है। आने वाले सप्ताह में सूरत और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में कोल्डवेव (शीतलहर) जैसी स्थिति बन सकती है, जिससे रातें और अधिक सर्द होने की संभावना है।