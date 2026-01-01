भारतीय क्रिकेट जगत ने नए साल की बधाई के साथ 2026 का किया स्वागत

लोकतेज WhatsApp channel
नई दिल्ली, 01 जनवरी (वेब वार्ता)। भारतीय क्रिकेट के बड़े नामों ने गुरुवार 1 जनवरी 2026 को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उम्मीद, हिम्मत और सकारात्मकता के संदेशों के साथ 2026 का स्वागत किया।

बीसीसीआई से लेकर युवराज सिंह, विराट कोहली, गौतम गंभीर और अनिल कुंबले समेत तमाम क्रिकेटरों ने नए साल की शुभकामनाएं दीं। विराट कोहली की तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वे अनुष्का के साथ हैं। दोनों के आधे-आधे चेहरे पर टैटू है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, फैंस को बाउंड्री से भरे साल की शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि 2026 में सपने बड़ा स्कोर करेंगे।

पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने एक प्रेरणा देने वाला संदेश साझा किया, जिसमें लोगों से खुद पर विश्वास बनाए रखने और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहने की अपील की।

युवराज ने लिखा,;जब दिन मुश्किल हो, तो आप पीछे नहीं हटते, आप उठते हैं और इसे फिर से करते हैं। उन्होंने कहा कि वह उन पलों, लोगों और अनुभवों के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बीते साल को बनाया।

पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं दीं और कहा, नई शुरुआत और सभी के लिए 2026 खुशहाल हो। भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर भी इस जश्न में शामिल हुए और उन्होंने एक पर्सनल नोट पोस्ट करके नए साल का स्वागत अपने पसंदीदा लोगों के साथ हाथ में हाथ डालकर किया, साथ ही सभी को 2026 की शुभकामनाएं दीं।

विराट कोहली ने अपनी और अनुष्का की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, “अपने जीवन की रोशनी के साथ 2026 में कदम रख रहा हूं।”

