लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
भारत

मोदी ने देशवासियों को दीं नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं

On
मोदी ने देशवासियों को दीं नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 01 जनवरी (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को नव वर्ष 2026 के आगमन पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स मंच पर शुभकामना संदेश पोस्ट किया, सभी को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए, आपके प्रयासों में सफलता मिले और आप जो भी करें उसमें संतोष प्राप्त हो।

मैं समाज में शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। अपने नववर्ष संदेश में नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय विकास के लिए एकता और सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि देश आने वाले वर्ष में चुनौतियों पर काबू पाएगा और नई ऊंचाइयों को छुएगा।

प्रधानमंत्री का यह संदेश ऐसे समय आया है जब भारत अपनी आर्थिक विकास की गति को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में अग्रसर है।

नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों से एक समृद्ध और सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: India Narendra Modi New Year

Related Posts

टी20 विश्व कप: गिल को नजरअंदाज किया गया, ईशान किशन और रिंकू सिंह को टीम में शामिल

टी20 विश्व कप: गिल को नजरअंदाज किया गया, ईशान किशन और रिंकू सिंह को टीम में शामिल

नया साल भारतीय महिला हॉकी के लिये नयी उम्मीद लेकर आयेगा : ड्रैग फ्लिकर दीपिका

नया साल भारतीय महिला हॉकी के लिये नयी उम्मीद लेकर आयेगा : ड्रैग फ्लिकर दीपिका

नीरज चोपड़ा ने मोदी से मुलाकात की, खेलों पर हुई चर्चा

नीरज चोपड़ा ने मोदी से मुलाकात की, खेलों पर हुई चर्चा

एफटीए के तहत ओमान में शून्य शुल्क पहुंच से सूरत, पुणे, तिरुपुर से निर्यात बढ़ेगा

एफटीए के तहत ओमान में शून्य शुल्क पहुंच से सूरत, पुणे, तिरुपुर से निर्यात बढ़ेगा