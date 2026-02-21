लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
खेल

अभिषेक के लगातार शून्य से भारत चिंतित नहीं : मोर्कल

On
अभिषेक के लगातार शून्य से भारत चिंतित नहीं : मोर्कल

अहमदाबाद, 21 फरवरी (वेब वार्ता)। भारत अभिषेक शर्मा, जो दुनिया के नंबर 1 टी20 बैटर हैं, के लगातार खराब फॉर्म से बेफिक्र है, जो वर्ल्ड कप में रन नहीं बना पाए हैं।

बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने ओपनर से कम होते प्रदर्शन के बारे में कहा, “हमारे टीम ग्रुप में इस बारे में बिल्कुल कोई चर्चा नहीं हुई।”“अभिषेक एक वर्ल्ड-क्लास प्लेयर हैं।

खुशकिस्मती से, अभिषेक के रन बनाने के लिए कुछ लोग खड़े थे, लेकिन वह साफ तौर पर उतने रन नहीं बना पाए जितने वह बनाना चाहते थे। लेकिन हम अभी वर्ल्ड कप के एक बहुत ही अहम दौर से गुजर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वह अच्छा करेंगे।”

अभिषेक अब तक वर्ल्ड कप में लगातार तीन बार डक पर आउट हुए हैं और अगर उनके अभी के स्कोर से थोड़ा आगे देखें, तो पिछले सात मैचों में वह पांच बार डक पर आउट हुए हैं। पिछले सात मैचों में उनके स्कोर रहे हैं: 0, 0, 0, 30, 0, 68, 0. फिर भी, मोर्केल का मानना था कि बदलाव जल्द ही होने वाला है।

“सिर्फ टीम के लिए नहीं, बल्कि गेम देखने वाले सभी दर्शकों के लिए भी, क्योंकि वह एंटरटेनिंग है और हमें यह देखना अच्छा लगता है। तो, हाँ, मुझे पूरा यकीन है (वह इसे बदल देगा), वह नेट्स में गेंद को अच्छी तरह से हिट कर रहा है। बस शुरुआत करने और अपनी पारी को आगे बढ़ाने की बात है।”

एक और चिंता का विषय भारत की फील्डिंग – या यूँ कहें कि कैचिंग – रही है और बॉलिंग कोच ने कहा है कि उस एरिया में बहुत काम किया जा रहा है। “एक चीज़ जिस पर हम कड़ी मेहनत करते हैं, वह है हमारी फील्डिंग। हम कैच की अहमियत जानते हैं, जहां भी हम टू रन रोकने के लिए एंगल कम कर सकते हैं, किसी भी बाउंड्री को रोक सकते हैं।

लेकिन टूर्नामेंट के आखिरी हिस्से में कैचिंग निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है।” भारत वर्ल्ड कप में आयरलैंड के बाद दूसरी सबसे खराब फील्डिंग वाली टीम बन गई है, जिसने नौ कैच छोड़े हैं, जिसमें पिछले रविवार को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच में चार कैच शामिल हैं।

मोर्केल ने समझाया, “दुर्भाग्य से, कोई भी कैच आसान नहीं होता है, और लड़के यार्ड बना रहे हैं और बहुत सारी गेंदें पकड़ रहे हैं। लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे मुख्य फोकस पॉइंट्स में से एक है, वास्तव में उन 50-50 रन के लिए भी जाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह कैसे स्विंग कर सकता है और बैटिंग इनिंग्स की गति को तोड़ सकता है।”

बॉलिंग कोच ने यह भी संकेत दिया कि सुपर आठ मैचों में भारतीय अटैक का रूप अलग हो सकता है, जिनमें से पहला रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ है।

“हाँ, बिल्कुल हम अलग-अलग टीमों के खिलाफ अपनी बॉलिंग इनिंग्स को कैसे अप्रोच करेंगे, इस बारे में ऑप्शन पर बात करते हैं। मुझे लगता है कि जागते रहना और ऐसे तरीके ढूंढना ज़रूरी है जिनसे हम बेहतर स्ट्राइक कर सकें और जहाँ हम खास बैटर्स पर अटैक करने वाले प्लेयर्स रख सकें।”

साउथ अफ्रीका के पूर्व स्पीयरहेड, शिवम दुबे के बॉलर के डेवलपमेंट से इम्प्रेस्ड हैं। “शिवम के साथ, मुझे लगता है कि कोई भी बॉलर, हमें कॉन्फिडेंस पसंद है। आप बैकिंग महसूस करना चाहते हैं।

यह जर्नी लगभग एक साल से भी पहले शुरू हुई थी, जब हमने उसे दुबई (एशिया कप में) में हमारे लिए बॉलिंग करने और पहला ओवर फेंकने की ज़िम्मेदारी दी थी। मुझे लगता है कि जैसे ही आप वह माहौल महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आपको सबसे पहले कैप्टन, कोच और स्टाफ का सपोर्ट मिल रहा है।
“वहाँ से, ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। आपको खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है। उसके पास बॉल के साथ, वेरिएशन के साथ बहुत स्किल है। जब मैं उसे पकड़ता हूँ, तो वह मिट पर काफी ज़ोर से मारता है।

उसके लिए, यह बस उस कॉन्फिडेंस को बनाने और अपने वैरिएशन का इस्तेमाल कब करना है, यह समझने की बात थी। मुझे लगता है कि उसे कंडीशन की बहुत अच्छी समझ है। वह कंडीशन को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। खुद एक पावर-हिटर होने के नाते, वह यह पता लगा लेगा कि कौन सी बॉल फेंकना सबसे मुश्किल और सबसे मुश्किल है।

“मुझे लगता है कि गेम की समझ होना और उसे सपोर्ट देना, और यह कहना, ‘सुनो, अगर तुम बाउंड्री तक जाते हो, तो ठीक है। तुम्हारे पास एक पोटेंशियल लड़का है जो तेज़ी से विकेट ले सकता है।’

वह अपने एग्जीक्यूशन के मामले में बॉल पर हमें कंट्रोल दे सकता है। हमने धीरे-धीरे इसे डेवलप किया और उसे कॉन्फिडेंस दिया। कुछ बार ऐसा हुआ जब मैंने उसे निराश होकर मैदान से जाते देखा।”

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: India Ahmedabad T20 World Cup

Related Posts

पाकिस्तान के खिलाफ अर्शदीप की जगह कुलदीप को उतारे भारत: गावस्कर

पाकिस्तान के खिलाफ अर्शदीप की जगह कुलदीप को उतारे भारत: गावस्कर

टी20 वर्ल्ड कप 2026: श्रीलंका को हराकर जिम्बाब्वे ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

टी20 वर्ल्ड कप 2026: श्रीलंका को हराकर जिम्बाब्वे ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

टी20 विश्व कप 2026 में बड़ी टीमों की परीक्षा और छोटी टीमों का बेखौफ अंदाज

टी20 विश्व कप 2026 में बड़ी टीमों की परीक्षा और छोटी टीमों का बेखौफ अंदाज

विवादों से परे भारत-पाकिस्तान के बीच होगा विस्फोटक मुकाबला

विवादों से परे भारत-पाकिस्तान के बीच होगा विस्फोटक मुकाबला