सूरत शहर होमगार्ड्स कमांडेंट के जन्मदिन पर ट्रैफिक जागरूकता अभियान

होमगार्ड्स दिवस के साथ-साथ सूरत शहर होमगार्ड्स कमांडेंट डॉ. प्रफुलभाई शिरोया के जन्मदिन के अवसर पर ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर एक विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को दंड के बजाय समझाइश के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना रहा।

कमांडेंट डॉ. प्रफुल शिरोया ने बताया कि गुजरात राज्य के उपमुख्यमंत्री ने हाल ही में सूरत में आयोजित एक कार्यक्रम में हेलमेट को जीवन रक्षक बताते हुए इसके उपयोग पर विशेष जोर दिया था। इसके बावजूद आज भी कई लोग दो-पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते और चार-पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का पालन नहीं करते, जो चिंता का विषय है। ऐसे मामलों में केवल दंडात्मक कार्रवाई के बजाय लोगों को प्रेमपूर्वक समझाने की आवश्यकता है। इसी सोच के तहत ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों को गुलाब का फूल देकर जागरूक किया गया।

उन्होंने बताया कि आगामी उत्तरायण पर्व के दौरान पतंग की डोर से दो-पहिया वाहन चालकों के गले में चोट लगने की घटनाएं सामने आती हैं। इस खतरे को देखते हुए दो-पहिया वाहनों पर सेफ्टी गार्ड (टू-व्हीलर प्रोटेक्टेड सरिया) लगाने तथा वाहन चलाते समय गले में स्कार्फ बांधने के लिए लोगों को समझाइश दी गई।

डॉ. प्रफुल शिरोया के जन्मदिन के अवसर पर होमगार्ड्स के जवानों द्वारा लगभग 400 दो-पहिया वाहनों पर सुरक्षा सरिया लगाए गए। यह कार्य कलेक्टर कार्यालय क्षेत्र, सूरत रेलवे स्टेशन तथा वराछा मिनींग हीरा बाजार चौराहे पर किया गया।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिन यूनिट के ओसी थॉमस पढारे, ए यूनिट ओसी सुनील मैसुरिया, बी जोन ओसी विजय राठोड़, सी जोन ओसी गिरीश पटेल, डी जोन ओसी जयन्ती पटेल, सूरत कार्यालय के सब-इंस्पेक्टर/इंस्ट्रक्टर जयदीप कातर्या, जूनियर क्लर्क राकेश परमार, कंपनी कमांडर जे.आर. राम, प्लाटून कमांडर वाघ, यूनिट क्लर्क प्रकाश मोर्या सहित राज पटेल, राजू मुलतानी, कमलेश रबड़िया एवं विभिन्न यूनिटों के एनसीओ और होमगार्ड्स मित्रों ने सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित होमगार्ड्स से अपील की गई कि वे अपनी-अपनी सोसायटी और क्षेत्र में भी इसी प्रकार ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएं।